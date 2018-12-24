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За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом

За спробу дати хабар поліцейським волинянин відбувся штрафом
Ковельський міськрайонний суд Волинської області присудив штраф у 8500 гривень чоловіку, який намагався підкупити поліцейських.

Про це пише ІА "Конкурент".

1 квітня близько опівночі він їхав селом Білашів Ковельського району, де порушив правила дорожнього руху. Коли на нього оформляли адмінматеріали поліцейські, він спробував дати їм гроші, щоб уникнути протоколу.

Поліцейські пояснили, що такі пропозиції незаконні, однак чоловік наполягав на своєму. І дав двом поліцейським 134 гривні. Гроші поклав у коробку алкотестера «Драгер», яка знаходилась на капоті службового автомобіля.

Тож за свої дії чоловік заплатить штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів, тобто 8500 гривень. Його 134 гривні хабара, які були доказом у справі, теж будуть конфісковані в дохід держави.

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Теги: штраф, суд, поліція, хабар
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