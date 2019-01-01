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У Луцьку інспекторам з паркування видали термінали для оплати штрафів. ФОТО

У Луцьку інспекторам з паркування видали термінали для оплати штрафів. ФОТО
Відтепер лучани та гості міста, яких оштрафували за порушення правил паркування зможуть оплатити штраф на місці, адже з 30 травня інспектори з паркування укомплектовані POST-терміналами.

Про це йдеться на сторінці департаменту муніциплаьної варти у facebook.

"Порушники у сфері стоянки і зупинки транспортних засобів отримавши повідомлення/постанову зможуть оплатити штраф на місці вчиненого порушення.

Це створює додаткові зручності, а саме: позбавляє від довгих та нудних черг, комісія за послуги менша ніж у відділені будь-якого банку та економить ваш час!

Також оплатити штраф можна приїхавши у департамент, необхідно звернутись до інспектора-диспетчера який також працює з РОST-терміналом або через відділення банку", - йдеться в повідомленні.

У Луцьку інспекторам з паркування видали термінали для оплати штрафів. ФОТО

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Теги: муніципали, паркування, штраф, термінал
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Коментарі 1
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Все ок але не мають права виносити бо в КУпАП пише що посадові особи можуть штрафувати а вони не посадові
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