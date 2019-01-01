У Луцьку інспекторам з паркування видали термінали для оплати штрафів. ФОТО
Сьогодні, 08:27
Відтепер лучани та гості міста, яких оштрафували за порушення правил паркування зможуть оплатити штраф на місці, адже з 30 травня інспектори з паркування укомплектовані POST-терміналами.
Про це йдеться на сторінці департаменту муніциплаьної варти у facebook.
"Порушники у сфері стоянки і зупинки транспортних засобів отримавши повідомлення/постанову зможуть оплатити штраф на місці вчиненого порушення.
Це створює додаткові зручності, а саме: позбавляє від довгих та нудних черг, комісія за послуги менша ніж у відділені будь-якого банку та економить ваш час!
Також оплатити штраф можна приїхавши у департамент, необхідно звернутись до інспектора-диспетчера який також працює з РОST-терміналом або через відділення банку", - йдеться в повідомленні.
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Про це йдеться на сторінці департаменту муніциплаьної варти у facebook.
"Порушники у сфері стоянки і зупинки транспортних засобів отримавши повідомлення/постанову зможуть оплатити штраф на місці вчиненого порушення.
Це створює додаткові зручності, а саме: позбавляє від довгих та нудних черг, комісія за послуги менша ніж у відділені будь-якого банку та економить ваш час!
Також оплатити штраф можна приїхавши у департамент, необхідно звернутись до інспектора-диспетчера який також працює з РОST-терміналом або через відділення банку", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Все ок але не мають права виносити бо в КУпАП пише що посадові особи можуть штрафувати а вони не посадові
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