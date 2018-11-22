Був прикутий до дерева: у лісі знайшли тіло правоохоронця





Про це



Тіло чоловіка знайшли з ознаками гнилистих змін та з поліетиленовим пакетом на голові. Крім того, він був прикутий до дерева.



Наразі труп відправили на експертизу для встановлення причини смерті.



Розпочали досудове розслідування.

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