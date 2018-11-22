Був прикутий до дерева: у лісі знайшли тіло правоохоронця
Сьогодні, 09:35
У Дніпропетровській області у лісі знайшли труп правоохоронця.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка знайшли з ознаками гнилистих змін та з поліетиленовим пакетом на голові. Крім того, він був прикутий до дерева.
Наразі труп відправили на експертизу для встановлення причини смерті.
Розпочали досудове розслідування.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка знайшли з ознаками гнилистих змін та з поліетиленовим пакетом на голові. Крім того, він був прикутий до дерева.
Наразі труп відправили на експертизу для встановлення причини смерті.
Розпочали досудове розслідування.
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