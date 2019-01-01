Якою буде погода у Луцьку 3-го червня
Сьогодні, 18:00
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Температура повітря вдень досягне 25 градусів тепла, ввечері опуститься до 22 градусів. Вітер
У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену називали Льоносійкою, так як це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Температура повітря вдень досягне 25 градусів тепла, ввечері опуститься до 22 градусів. Вітер
У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену називали Льоносійкою, так як це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку 3-го червня
Сьогодні, 18:00
Об’єкти у Луцьку «мінують» з Росії
Сьогодні, 17:55
На Волині засудили жінку, яка вкрала телефон, бо потребувала коштів на лікування дитини
Сьогодні, 17:49
У Луцьку можна буде політати на повітряних кулях ще й завтра
Сьогодні, 17:45