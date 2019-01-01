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Якою буде погода у Луцьку 3-го червня

Якою буде погода у Луцьку 3-го червня
Ранок у Луцьку буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Температура повітря вдень досягне 25 градусів тепла, ввечері опуститься до 22 градусів. Вітер

У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену називали Льоносійкою, так як це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.

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Теги: погода, прогноз погоди, Луцьк
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