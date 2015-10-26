Назвали ТОП-10 цікавих фактів про Луцьк

Розповіли найцікавіші факти з історії Луцька.Про це йдеться на сторінці сервісу планування подорожей MD-Ukraine у Facebook.1. Луцьк - одне з найстародавніших міст України (1085 р.)2. Щоб дізнатись про Луцьк більше, візьміть 200-гривневу купюру. На лицьовій стороні Леся Українка - вона кілька місяців проживала в місті; на зворотній - найвідоміша пам’ятка Луцька - замок Любарта (в’їзна вежа)3. Понад 410 років - стільки найстарішому надпису на стінах Луцького замку (1602 р.)4. Луцький замок - один з найбільших і найкраще збережених замків України. У 2011 р. Верхній замок зайняв перше місце за підсумками акції "7 чудес України".5. Луцьку “стометрівку”, що сьогодні носить ім’я Лесі Українки, перейменовували 13 разів.6. “А в тому Луцьку та все не по-людськи: довкола вода, а в середині біда” - така приказка була розповсюджена серед лучан у 19 ст.7. У 2014-2015 рр Луцьк разом з містом Рівне було визнано найбільш україномовним містом. 97% лучан спілкуються вдома українською мовою.8. Це одне з перших міст Європи, де почали використовувати оригінальну форму забудови - у вигляді сот (так зване житлове бджільництво). Саме так виглядають групи будівель між проспектами Соборності, Молоді, Відродження.9. Найдовший житловий будинок у Європі - саме у Луцьку. Його довжина по осі - 3265 м, він має 88 під’їздів, що об’єднуються у 38 адрес на двох вулицях. У будинку проживає близько 9000 мешканців.10. У Луцьку знаходиться єдиний в Україні музей, де зберігається колекція старовинних регіональних ікон - Музей волинської ікони, сонячний годинник «Парад планет» – єдиний в Україні годинник, створений у такому стилі та єдиний в Україні музей дзвонів (на території Луцького замку).