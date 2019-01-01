ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:10
У мережі опублікували фото центру Луцька у 1970-х роках.
Фото, якими поділився Slavik Kapys, виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Тут вам і ЦУМ, фонтани з дельфінами, таксофони біля Собору і корпус рідного "істфаку", тоді ще приміщення політосвіти. Світлини певно з 1970-х. Ось такий вам інший Луцьк", - зауважила вона.
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Фото, якими поділився Slavik Kapys, виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.
"Тут вам і ЦУМ, фонтани з дельфінами, таксофони біля Собору і корпус рідного "істфаку", тоді ще приміщення політосвіти. Світлини певно з 1970-х. Ось такий вам інший Луцьк", - зауважила вона.
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