ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО





Фото, якими поділився Slavik Kapys, виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.



"Тут вам і ЦУМ, фонтани з дельфінами, таксофони біля Собору і корпус рідного "істфаку", тоді ще приміщення політосвіти. Світлини певно з 1970-х. Ось такий вам інший Луцьк", - зауважила вона.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували фото центру Луцька у 1970-х роках.Фото, якими поділився Slavik Kapys, виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook."Тут вам і ЦУМ, фонтани з дельфінами, таксофони біля Собору і корпус рідного "істфаку", тоді ще приміщення політосвіти. Світлини певно з 1970-х. Ось такий вам інший Луцьк", - зауважила вона.

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