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ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО

ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували фото центру Луцька у 1970-х роках.

Фото, якими поділився Slavik Kapys, виклала дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у Facebook.

"Тут вам і ЦУМ, фонтани з дельфінами, таксофони біля Собору і корпус рідного "істфаку", тоді ще приміщення політосвіти. Світлини певно з 1970-х. Ось такий вам інший Луцьк", - зауважила вона.

ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО
ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО
ЦУМ і фонтани з дельфінами: яким був Луцьк майже пів століття тому. РЕТРОФОТО


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Теги: Луцьк, ретрофото
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