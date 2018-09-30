У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
Сьогодні, 10:53
У Володимирі-Волинському скаржаться на величезну діру в асфальті.
Про це пише Володимир Медіа.
До видання звернулася жителька вулиці Грушевського. Жінка щодня проходить повз ось цю яму, яку засипали сміттям та камінням. І це – на тротуарі, по якому ходять пішоходи та їздять на велосипедах діти.
Щоб не зламати ногу і не влетіло колесо у вибоїну, люди поклали дошки.
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Про це пише Володимир Медіа.
До видання звернулася жителька вулиці Грушевського. Жінка щодня проходить повз ось цю яму, яку засипали сміттям та камінням. І це – на тротуарі, по якому ходять пішоходи та їздять на велосипедах діти.
Щоб не зламати ногу і не влетіло колесо у вибоїну, люди поклали дошки.
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