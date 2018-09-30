У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО





Про це пише



До видання звернулася жителька вулиці Грушевського. Жінка щодня проходить повз ось цю яму, яку засипали сміттям та камінням. І це – на тротуарі, по якому ходять пішоходи та їздять на велосипедах діти.



Щоб не зламати ногу і не влетіло колесо у вибоїну, люди поклали дошки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському скаржаться на величезну діру в асфальті.Про це пише Володимир Медіа До видання звернулася жителька вулиці Грушевського. Жінка щодня проходить повз ось цю яму, яку засипали сміттям та камінням. І це – на тротуарі, по якому ходять пішоходи та їздять на велосипедах діти.Щоб не зламати ногу і не влетіло колесо у вибоїну, люди поклали дошки.

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