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У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО

У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
У Володимирі-Волинському скаржаться на величезну діру в асфальті.

Про це пише Володимир Медіа.

До видання звернулася жителька вулиці Грушевського. Жінка щодня проходить повз ось цю яму, яку засипали сміттям та камінням. І це – на тротуарі, по якому ходять пішоходи та їздять на велосипедах діти.

Щоб не зламати ногу і не влетіло колесо у вибоїну, люди поклали дошки.

У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО
У волинському місті – величезна діра в тротуарі. ФОТО

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Теги: Володимир, дорога, ремонт, проблема
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