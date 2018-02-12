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На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО

На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО
У Нововолинському міському парку знову дали друге життя колишньому танцювальному майданчику “Клітка”.

1-го та 2-го червня команди молодіжного центру “Нові крила” та “Будуємо Україну Разом” перетворили територію на місце для креативного відпочинку - пише БУГ.

Нагадаємо, 25-го червня 2017 року презентували мешканцям міста проект “Мистецький двір” – простір, де можна подивитися кіно, провести арт-вечори і реалізовувати інші ідеї для відпочинку молоді. Проект реалізовано в рамках програми Active Citizens Ukraine.

За два роки МЦ “Нові крила” залучили в партнерство команду Будуємо Україну Разом – БУР (волонтерська програма – ред), щоб “Клітка” знову могла бути місцем для відпочинку.

Керівник центру “Нові крила” Павло Медина вважає, що є два шляхи розвитку – або змінюєш все навколо, або все навколо впливає на тебе і призводить до змін.

“Ми знову перетворили “Клітку” в центральному парку на місце для креативного відпочинку. Бо ж зима пройшла не безслідно – завдяки старанням окремих невстановлених громадян. Зібрали волонтерів та за два дні під немилосердно палючим сонцем ( хоча, з іншої сторони, добре, що без дощу… ) перетворила майданчик на місце, де можна буде подивитися кіно, провести арт-вечіри і ще багато-багато інших проектів.

Тепер ми в очікуванні відновлення електроенергії, що пообіцяло зробити керівництво центрального парку, і будемо готувати заходи. Одне прохання до мешканців міста – відноситися з відповідальністю до роботи волонтерів. Палюче сонце, спалені спини, потонувший у фарбі телефон та втома – це все, щоб зробити простір не стільки для себе, як для ВАС – для всіх мешканців. Вони могли інакше провести вихідні, десь поїхати на екскурсію в інше місто, в ліс, але зробили інший вибір і втілили в життя цей проект”, – говорить Павло.

Що було і що стало – можна побачити на фото

На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО

На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО

На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО

На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО

Павло висловлює вдячність всім, хто долучився до проекту.

“Особлива подяка кожному волонтеру! Ви своїм завзяттям показали, що молодь сама творить зміни. Хочеться подякувати партнерам, які допомогли втілити проект – це Львівська освітня фундація, ROSA, Ranger camp Ukraine, кафе Novik, ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, Нововолинська міська рада.

Декоративні роботи будуть проводитися і далі, але простір готовий до заходів.

“Кожен може спробувати свої сили в якості організатора, просто контактуйте з директором парку Романом і домовляйтеся за час. Зберігаймо спокій та змінюймо країну”, – додає Павло.


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Теги: Нововолинськ, парк, волонтери, зона відпочинку, Клітка
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