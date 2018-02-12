На Волині волонтери відновили зону відпочинку в парку. ФОТО





1-го та 2-го червня команди молодіжного центру “Нові крила” та “Будуємо Україну Разом” перетворили територію на місце для креативного відпочинку - пише



Нагадаємо, 25-го червня 2017 року презентували мешканцям міста проект “Мистецький двір” – простір, де можна подивитися кіно, провести арт-вечори і реалізовувати інші ідеї для відпочинку молоді. Проект реалізовано в рамках програми Active Citizens Ukraine.



За два роки МЦ “Нові крила” залучили в партнерство команду Будуємо Україну Разом – БУР (волонтерська програма – ред), щоб “Клітка” знову могла бути місцем для відпочинку.



Керівник центру “Нові крила” Павло Медина вважає, що є два шляхи розвитку – або змінюєш все навколо, або все навколо впливає на тебе і призводить до змін.



“Ми знову перетворили “Клітку” в центральному парку на місце для креативного відпочинку. Бо ж зима пройшла не безслідно – завдяки старанням окремих невстановлених громадян. Зібрали волонтерів та за два дні під немилосердно палючим сонцем ( хоча, з іншої сторони, добре, що без дощу… ) перетворила майданчик на місце, де можна буде подивитися кіно, провести арт-вечіри і ще багато-багато інших проектів.



Тепер ми в очікуванні відновлення електроенергії, що пообіцяло зробити керівництво центрального парку, і будемо готувати заходи. Одне прохання до мешканців міста – відноситися з відповідальністю до роботи волонтерів. Палюче сонце, спалені спини, потонувший у фарбі телефон та втома – це все, щоб зробити простір не стільки для себе, як для ВАС – для всіх мешканців. Вони могли інакше провести вихідні, десь поїхати на екскурсію в інше місто, в ліс, але зробили інший вибір і втілили в життя цей проект”, – говорить Павло.



Що було і що стало – можна побачити на фото











Павло висловлює вдячність всім, хто долучився до проекту.



“Особлива подяка кожному волонтеру! Ви своїм завзяттям показали, що молодь сама творить зміни. Хочеться подякувати партнерам, які допомогли втілити проект – це Львівська освітня фундація, ROSA, Ranger camp Ukraine, кафе Novik, ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, Нововолинська міська рада.



Декоративні роботи будуть проводитися і далі, але простір готовий до заходів.



“Кожен може спробувати свої сили в якості організатора, просто контактуйте з директором парку Романом і домовляйтеся за час. Зберігаймо спокій та змінюймо країну”, – додає Павло.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському міському парку знову дали друге життя колишньому танцювальному майданчику “Клітка”.1-го та 2-го червня команди молодіжного центру “Нові крила” та “Будуємо Україну Разом” перетворили територію на місце для креативного відпочинку - пише БУГ Нагадаємо, 25-го червня 2017 року презентували мешканцям міста проект “Мистецький двір” – простір, де можна подивитися кіно, провести арт-вечори і реалізовувати інші ідеї для відпочинку молоді. Проект реалізовано в рамках програми Active Citizens Ukraine.За два роки МЦ “Нові крила” залучили в партнерство команду Будуємо Україну Разом – БУР (волонтерська програма – ред), щоб “Клітка” знову могла бути місцем для відпочинку.Керівник центру “Нові крила”вважає, що є два шляхи розвитку – або змінюєш все навколо, або все навколо впливає на тебе і призводить до змін.“Ми знову перетворили “Клітку” в центральному парку на місце для креативного відпочинку. Бо ж зима пройшла не безслідно – завдяки старанням окремих невстановлених громадян. Зібрали волонтерів та за два дні під немилосердно палючим сонцем ( хоча, з іншої сторони, добре, що без дощу… ) перетворила майданчик на місце, де можна буде подивитися кіно, провести арт-вечіри і ще багато-багато інших проектів.Тепер ми в очікуванні відновлення електроенергії, що пообіцяло зробити керівництво центрального парку, і будемо готувати заходи. Одне прохання до мешканців міста – відноситися з відповідальністю до роботи волонтерів. Палюче сонце, спалені спини, потонувший у фарбі телефон та втома – це все, щоб зробити простір не стільки для себе, як для ВАС – для всіх мешканців. Вони могли інакше провести вихідні, десь поїхати на екскурсію в інше місто, в ліс, але зробили інший вибір і втілили в життя цей проект”, – говорить Павло.Що було і що стало – можна побачити на фотоПавло висловлює вдячність всім, хто долучився до проекту.“Особлива подяка кожному волонтеру! Ви своїм завзяттям показали, що молодь сама творить зміни. Хочеться подякувати партнерам, які допомогли втілити проект – це Львівська освітня фундація, ROSA, Ranger camp Ukraine, кафе Novik, ДВНЗ “Нововолинський електромеханічний коледж”, Нововолинська міська рада.Декоративні роботи будуть проводитися і далі, але простір готовий до заходів.“Кожен може спробувати свої сили в якості організатора, просто контактуйте з директором парку Романом і домовляйтеся за час. Зберігаймо спокій та змінюймо країну”, – додає Павло.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію