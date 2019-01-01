Усі фігуранти справи Гандзюк визнали себе винними

Катерину Гандзюк визнали себе винними і пішли на відповідну угоду з прокурором.



Про це повідомили на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де 3 червня розглядали справу, пише



Обвинувачення вважає, що організатор нападу Сергій Торбін схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху на Гандзюк. Хто був замовником злочину, не називається.



Усі п'ятеро у суді заявили, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на ув'язнення.



Прокуратура просить засудити Торбіна до 6,5 років позбавлення волі, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років.



Організатор Сергій Торбін та ще четверо нападників також погодилися на ув’язнення від 6 з половиною до 4 років позбавлення волі. Остаточне рішення суддя ухвалить наприкінці тижня. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі. У замовленні вбивства активістки підозрювали голову облради Херсонщини Владислава Мангера.



Нагадаємо, 31 липня 2018 року у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк. Нападник чекав жертву біля під'їзду і хлюпнув на дівчину концентрованою сірчаною кислотою. Жінка отримала опіки 30% тіла. Від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.



У справі Гандзюк правоохоронці спочатку затримали п’ятьох підозрюваних - організатора злочину та безпосередніх виконавців. Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook, активісти, а також Telegram-канал The Newsroom оприлюднили власні результати розслідування з посиланням на власні джерела, у яких назвали посередником між замовником вбивства та організатором помічника нардепа Паламарчука Ігоря Павловського. Своєю чергою, Паламарчук спростував всі звинувачення у причетності до вбивства Гандзюк. Разом з цим він звільнив Павловського, аби "уникнути тиску на слідство". У середині листопада суд заарештував Павловського без альтернативи застави.



Крім цього, прокуратура оголосила підозру у цій справі

Олексію Левіну на прізвисько "Москаль-молодший". Левін був засуджений за організацію вбивств та розбійних нападів у Херсонській області на водіїв на автомагістралях. Після перших затримань він втік з України.



Повідомлялося про те, що Левіна пов'язують з головою Херсонської облради, партійцем "Батьківщини" Владиславом Мангером, партійцем "Блоку Петра Порошенка" Андрієм Гордєєвим та заступником Гордєєва - Євгеном Рищуком. Останній вирішив подати заяву про тимчасове відсторонення від посади на час розслідування резонансної справи.



Уранці 11 лютого Генеральна прокуратура України оголосила підозру очільнику Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, якого перед тим виключили з партії "Батьківщина". Його звинувачують у безпосередньому замовленні вбивства Гандзюк. За даними прокуратури, Мангер звернувся до посередників Левіна та Павловського.



Павловський, своєю чергою, знайшов організатора вбивства Торбіна. Мангер міг дати не менше 10 тисяч гривень для купівлі техніки, а також узгодив суму винагороди у розмірі 5600 доларів.



Суд, який тривав понад 3 дні, обрав Мангеру запобіжний захід - тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2,5 мільйона гривень. На наступний день заставу було внесено і Мангер повернувся до роботи в Херсонській облраді. Згодом суд відсторонив Мангера з посади очільника Херсонської облради.

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