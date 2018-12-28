Захоплюється футболом: волинян закликають привітати сина волинського атовця

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Сьогодні свій день народження святкує. Цього року хлопець перейде рубіж 15-тиліття. Він є сином захисника України, котрий був капітаном міліції і брав безпосередню участь в АТО на території Луганської і Донецької областей. Батько хлопця фактично залишив своє здоров’я на війні (де й отримав смертельну недугу) та помер від раку невдовзі після демобілізації. Напівсиротами залишилися троє дітей.Юнак закінчинав 9-ий клас. Здобуває нові знання із перемінним успіхом. Найбільше зацікавлення у Миколи викликають заняття з англійської мови та історії, у тому числі - й історії України, так як росте хлопець патріотом своєї Вітчизни і любить її щирою синівською любов’ю.Увесь свій вільний час Микола присвячує спорту, оскільки наслідує здоровий спосіб життя з шести років. Хлопець є активним гравцем у футбольному клубі "Волинь" Юніори, а його команда уже має чимало перемог. Тож футбол є його найбільшим захопленням в житті і у майбутньому мріє стати якщо не футболістом, то, принаймні, тренером. А зараз марить зустріччю із відомим захисником мадридського «Реалу» Серхіо Рамосом. Хлопцю разом з братом Назаром пощастило відвідати матчі Ліги Чемпіонів і стати частиною єдиної родини вболівальників у фанзоні.Та, попри дорослі і цілком серйозні наміри щодо футболу, Микола залишається у душі дитиною. Так само щиро захоплюється супер-героями із відомих американських фільмів. Улюбленим персонажем є найшвидша людина на Землі – Флеш – рятівник людських життів.А ще Микола дуже любить собак, каже: «Вони милі, за песиками хочеться доглядати та прогулюватися разом з ними.» Одним із найяскравіших спогадів дитинства є поїздка з татом до Карасинського озера на риболовлю. Згодом вони варили юшку із упійманої риби та годували нею бродячих псів. А коли уже поверталися до автобуса, то ці собаки проводжали їх до самої зупинки.Із величезним захватом ділиться хлопчина своїми враженнями від перших подорожей за кордон. Миколі пощастило відвідати Польщу, відпочити на морі у Болгарії та побачити на власні очі неймовірну красу столиці Чеської республіки. Найбільше запам’ятався йому зоопарк у Празі. Але в сміливих мріях юнака – подорож до Норвегії та Іспанії, які колись обов’язково будуть втіленні у життя.Щодо своїх авторитетів, то Микола вважає, що такими може бути уся його сім’я - мама Ніна, брат Назар та сестра Емілія. Брат частенько йому допомагає, а сестричка подає приклад впевненості в собі та наполегливості. Ну а свою матусю, Ніну, Микола приймає за справжню подругу: вони спільно обговорюють новини футболу, читають разом книги, прибирають у гаражі, ходять до магазину та чистять картоплю.Насамкінець додамо, що Микола мріє жити у країні, де діють правила одні для всіх – «Одна мова, одна церква, одне військо», і не процвітає корупція - «Не красти нікому, ні в кого, і у себе також». Юнак щиро вдячний людям, які в сірі будні уміють осяяти та зігріти душу - друзям з Польщі та волонтерам багатьох проектів.: Ричко Микола - 15 років (04.06.2004). м. Луцьк. Зріст: 182; Розмір одягу: М; Розмір взуття: 44.