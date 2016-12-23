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Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО

Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Марк Антоник з Луцька завоював 6 золотих медалей на змаганнях з плавання в Польщі.

Змагання провели на вихідних 1-2 червня, – пише Район.іn.ua.

У змагання брали участь 600 спортсменів із чотирьох країн: Польщі, України, Литви і Росії. Загалом 47 клубів.

Змагалися діти 2004-2010 років народження (було сім вікових груп).

Марк Антоник виборов шість золотих медалей на дистанціях: 50 метрів брас, 50 метрів на спині, 50 метрів кроль, 100 метрів брас, 100 метрів на спині і 100 метрів кроль. Тренером Марка є Роман Добровольський.

Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО

Фото Оксани СЕМЕНЮК


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Теги: плавання, змагання, Польща, золота медаль, Марк Антоник
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