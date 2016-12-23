Юний плавець з Луцька привіз зі змагань в Польщі 6 золотих медалей. ФОТО
Сьогодні, 22:29
Марк Антоник з Луцька завоював 6 золотих медалей на змаганнях з плавання в Польщі.
Змагання провели на вихідних 1-2 червня, – пише Район.іn.ua.
У змагання брали участь 600 спортсменів із чотирьох країн: Польщі, України, Литви і Росії. Загалом 47 клубів.
Змагалися діти 2004-2010 років народження (було сім вікових груп).
Марк Антоник виборов шість золотих медалей на дистанціях: 50 метрів брас, 50 метрів на спині, 50 метрів кроль, 100 метрів брас, 100 метрів на спині і 100 метрів кроль. Тренером Марка є Роман Добровольський.
Фото Оксани СЕМЕНЮК
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Змагання провели на вихідних 1-2 червня, – пише Район.іn.ua.
У змагання брали участь 600 спортсменів із чотирьох країн: Польщі, України, Литви і Росії. Загалом 47 клубів.
Змагалися діти 2004-2010 років народження (було сім вікових груп).
Марк Антоник виборов шість золотих медалей на дистанціях: 50 метрів брас, 50 метрів на спині, 50 метрів кроль, 100 метрів брас, 100 метрів на спині і 100 метрів кроль. Тренером Марка є Роман Добровольський.
Фото Оксани СЕМЕНЮК
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