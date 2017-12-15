Луцьк може втратити 100 мільйонів на встановлення ІТП

Луцьк може залишитися без інвестиційних коштів на встановлення індивідуальних теплових пунктів через намагання «скинути» директора ДКП «Луцьктепло»Про це йшлося у середу, 5 червня, під час виконкому у Луцькраді.Голова профспілки ДКП «Луцьктепло»відзначила, що їй важко стримати емоції через усе, що відбувається в міській раді.«Працівники можуть спростувати всі так звані факти щодо перевірок. Ви забули, що було на підприємстві 5 років тому, коли були величезні борги, не виплачувалися зарплати та інше. Аркадіївна (ред. – Валентина Малютіна, директор ДКП «Луцьктепло») отримала у спадок підприємство, доведене до межі. Хто поніс покарання за виведені в офшори кошти через підприємство? Вони зараз співпрацюють з владою», – наголосила вона.За словами Неоніли Слюсар, працівники підтримують Валентину Малютіну і не розуміють, чому її намагаються «скинути» з посади.«Сьогодні під загрозою втрата містом 100 мільйонів гривень інвестиційних коштів. Якщо до кінця червня не продовжать контракт, то оголосять конкурс на заміщення посади директора «Луцьктепла». До кінця літа керівника не буде. Через це ЄБРР не введе кошти на «Луцьктепло» для реалізації програм. А це – 250 ІТП, які чекають лучани», – додала вона.Варто зауважити, що контракт із Валентиною Малютіною завершується у кінці червня.