«Замінований» Луцьк: чи безпечно жити в місті
Сьогодні, 20:00
У Луцьку - рекордна хвиля повідомлень про замінування: лікарні, торгові центри, адміністративні будівлі та дитячі садочки.
Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті? Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 6 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.
Тож вмикайже «Протилежний Погляд LIVE» та будьте в курсі усіх актуальних подій міста.
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Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті? Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?
Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 6 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.
Тож вмикайже «Протилежний Погляд LIVE» та будьте в курсі усіх актуальних подій міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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