«Замінований» Луцьк: чи безпечно жити в місті

У Луцьку - рекордна хвиля повідомлень про замінування: лікарні, торгові центри, адміністративні будівлі та дитячі садочки.Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті? Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 6 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.Тож вмикайже «Протилежний Погляд LIVE» та будьте в курсі усіх актуальних подій міста.