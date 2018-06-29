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«Замінований» Луцьк: чи безпечно жити в місті

«Замінований» Луцьк: чи безпечно жити в місті
У Луцьку - рекордна хвиля повідомлень про замінування: лікарні, торгові центри, адміністративні будівлі та дитячі садочки.

Хто тероризує Луцьк та кому вигідна дестабілізація ситуації в місті? Чи є фіктивні замінування елементом гібридної війни з агресором, чи внутрішньо політичною провокацією напередодні виборів?

Відповіді на ці та інші питання дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежного Погляду LIVE» у четвер, 6 червня, о 20:00 на «12» телеканалі.

Тож вмикайже «Протилежний Погляд LIVE» та будьте в курсі усіх актуальних подій міста.

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Теги: «Протилежний Погляд LIVE», замінування, ефір, ток-шоу
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