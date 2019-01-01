6 червня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкує волонтер Сергій Добродомов (на фото).
Також особисте свято відзначають депутат Луцької міської ради Андрій Козюра, депутат Турійської райради, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.
Також сьогодні день ангела святкують чоловіки з іменами Іван, Мелентій, Микита, Семен і Степан.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку.
День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня - в день прийняття Спілки журналістів України в 1992 році до Міжнародної федерації журналістів. Відповідний Указ Президента України № 251/94 був підписаний 25 травня 1994 року.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
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Також особисте свято відзначають депутат Луцької міської ради Андрій Козюра, депутат Турійської райради, член ГО «Волинські патріоти», приватний нотаріус Василь Гут, музикант Микола Тимощук.
Також сьогодні день ангела святкують чоловіки з іменами Іван, Мелентій, Микита, Семен і Степан.
Вітаємо усіх зі святом, зичимо здоров’я, успіхів у праці та достатку.
День журналіста щорічно відзначається в Україні 6 червня - в день прийняття Спілки журналістів України в 1992 році до Міжнародної федерації журналістів. Відповідний Указ Президента України № 251/94 був підписаний 25 травня 1994 року.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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