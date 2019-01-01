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Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО

Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО
У Луцьку на вулиці Декабристів працівники ДКП «Луцьктепло» не навели лад після ремонту на ділянці проїжджої частини.

Про це повідомили у прес-службі муніципалів у Facebook.

У ході перевірки аварійних ордерів інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста було виявлено, що вулиця Декабристів має жахливий вигляд – асфальтне покриття зруйноване, місця розкопок поросли травою, утворилось провалля після проведення земляних робіт теплових мережах державним комунальним підприємством «Луцьктепло».

По даному факту, інспектором відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти було видано 3 приписи відповідальній особі ДКП «Луцьктепло» на відновлення благоустрою після земляних робіт та приведення проїжджої частини до належного вигляду, з терміном виконання до 9 червня 2019 р.

У разі невиконання вимог приписів відповідальній особі загрожує штраф від 850 до 1700 грн.
Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО
Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО
Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО
Муніципали покарали працівників «Луцьктепла», які не прибрали за собою. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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