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На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО

На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО
Волинські рятувальники розчистили автодороги від повалених дерев та гілля.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

6 червня співробітники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Горохівському, Рожищенському, Шацькому та Луцькому районах.

У зв’язку із значними опадами та поривами вітру у населених пунктах області на окремих ділянках автодоріг був ускладнений рух через повалені дерева та зламане гілля.

Зокрема на трасі «Луцьк-Львів» поблизу села Терешківці Горохівського району, у селі Марковичі Локачинського району, у селищі Торчин Луцького району, біля села Залісоче Ківерцівського району та на автодорозі «Любомль - Шацьк» біля села Згорани Любомльського району співробітники ДСНС за допомогою бензопил розрізали повалені дерева та відтягнули їх, усунувши перешкоди.

На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО
На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО
На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО
На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО

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Теги: пожежа, негода, рятувальник, Волинь
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