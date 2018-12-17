На Волині рятувальники з бензопилами боролись із негодою. ФОТО





Про це повідомили у



6 червня співробітники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Горохівському, Рожищенському, Шацькому та Луцькому районах.



У зв’язку із значними опадами та поривами вітру у населених пунктах області на окремих ділянках автодоріг був ускладнений рух через повалені дерева та зламане гілля.



Зокрема на трасі «Луцьк-Львів» поблизу села Терешківці Горохівського району, у селі Марковичі Локачинського району, у селищі Торчин Луцького району, біля села Залісоче Ківерцівського району та на автодорозі «Любомль - Шацьк» біля села Згорани Любомльського району співробітники ДСНС за допомогою бензопил розрізали повалені дерева та відтягнули їх, усунувши перешкоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники розчистили автодороги від повалених дерев та гілля.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.6 червня співробітники пожежно-рятувальних підрозділів Волинської області ліквідували 4 пожежі, що трапилися у Горохівському, Рожищенському, Шацькому та Луцькому районах.У зв’язку із значними опадами та поривами вітру у населених пунктах області на окремих ділянках автодоріг був ускладнений рух через повалені дерева та зламане гілля.Зокрема, у селі Марковичі Локачинського району, у селищі Торчин Луцького району, біля села Залісоче Ківерцівського району та на автодорозі «Любомль - Шацьк» біля села Згорани Любомльського району співробітники ДСНС за допомогою бензопил розрізали повалені дерева та відтягнули їх, усунувши перешкоди.

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