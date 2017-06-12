«Фіолет» випустив новий кліп. ВІДЕО

Популярний український поп-рок гурт «Фіолет» випустив кліп на абсолютно новий трек "До серця", який став першим синглом із майбутнього міні-альбому. У кадрі з'являється тільки фронтмен гурту —та два головних герої.Над аранжуванням пісні працював гітарист групи. Автор слів і частини музики — Сергій Мартинюк. Обкладинку намалювала сестра менеджера гурту. Робота над нею тримала близько трьох місяців і вона повністю виконана акварельними олівцями."Це був один із тих самих холодних зимових вечорів, коли ти мимоволі перебираєш в голові історії з минулого. "До серця" присвячується незабутим колишнім коханим, згадуючи яких, згадуєш і себе — вже теж колишнього, такого, що залишився тільки на старих фотографіях у соціальних мережах. Це нагадування нам: минулого не виправити, але у нас є теперішнє, щоб змінити майбутнє. Любити ніколи не пізно. Навіть, якщо ця любов не взаємна", - розповідають творціЗа своїм звучанням "До серця" відчутно відрізняється від того, що випускав гурт останнім часом. Ось вже кілька років «Фіолет» співпрацював виключно з, а цей трек записали уна студії Revet Sound (там створювали свою музику THE HARDKISS, Vivienne Mort, DETACH і численні інші гурти, що грають важку музику)."До серця" — перший трек із нашого експериментального міні-альбому, котрий ми плануємо випустити вже восени. Там планується п'ять треків, кожен з яких буде зроблений у різних саундпродюсерів, — коментує Сергій Мартинюк. — Цікаво, яким буде результат, якщо над кожною піснею буде працювати людина із окремим, іншим баченням нашої творчості".Кліп знімала— молода режисерка, яка працювала із українськими артистами (KOLA, KLER), а також була асистенткою продюсера на фільмі "DZIDZIO Контрабас". Зйомки проходили не тільки в фотостудії, але і в лабораторії КПІ. Весь реквізит з кліпу — справжнє обладнання з лабораторії."Робота над відео йшла в дуже стислі терміни, — розповідає вокаліст гурту. — У нас був щільний графік концертів, і ми ніяк не могли поєднати дати. В момент, коли знімали основних героїв, у Фіолет був концерт в Любліні (Польща). Переносити було нікуди — наступного тижня ми відлітали в міні-тур по Норвегії. З цієї причини музиканти в кадрі не з'являються, а мене знімали додатково та в іншій локації".Головних героїв у відео зіграли акторта танцівниця і педагог з «Asti Ballet School". За задумом режисера герої в кадрі повинні були проводити справжні хімічні досліди. Через питання безпеки в лабораторії їм цього не дозволили. Тому шукали в YouTube відео в форматі "Хімія для дітей" та імітували хімічні реакції за допомогою соди, оцту та кольорових акварельних олівців."Любовні перипетії, посилені танцем почуттів, відбуваються на тлі хімічних реакцій. Любов — це хімічна реакція. Вона може спопелити душу. Але навіть найболючіші рани заживають. Іноді для цього достатньо зробити крок назустріч і сказати: "Як я скучив", - кажуть творці кліпу.