У Луцьку ловили курців у громадських місцях. ФОТО
Сьогодні, 14:18
У Луцьку впродовж травня тривала боротьба з курінням у заборонених місцях.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інформують, що впродовж цього часу склали 164 адміністративних протоколи за недотримання рішення Луцької міської ради від 08.09.2006 №5/136 «Про впорядкування вживання тютюнових виробів на території м. Луцька» зі змінами та доповненнями.
Додають також, що департамент муніципальної варти постійно здійснює контроль за дотриманням вищезазначеного рішення зі змінами та доповненнями, шляхом проведення систематичних рейдів по боротьбі з тютюнопалінням, роз’яснювальних бесід з метою недопущення паління у недозволених місцях по території міста, зокрема на території залізничного вокзалу, поблизу навчальних закладів та закладів охорони здоров’я, зупинках громадського транспорту, літніх майданчиках, під час пішого та вело-патрулювання в парках, скверах, пляжах та місцях масового скупчення людей.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міської ради.
Інформують, що впродовж цього часу склали 164 адміністративних протоколи за недотримання рішення Луцької міської ради від 08.09.2006 №5/136 «Про впорядкування вживання тютюнових виробів на території м. Луцька» зі змінами та доповненнями.
Додають також, що департамент муніципальної варти постійно здійснює контроль за дотриманням вищезазначеного рішення зі змінами та доповненнями, шляхом проведення систематичних рейдів по боротьбі з тютюнопалінням, роз’яснювальних бесід з метою недопущення паління у недозволених місцях по території міста, зокрема на території залізничного вокзалу, поблизу навчальних закладів та закладів охорони здоров’я, зупинках громадського транспорту, літніх майданчиках, під час пішого та вело-патрулювання в парках, скверах, пляжах та місцях масового скупчення людей.
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