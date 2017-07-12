Під Луцьком «антихристи» пиячать на могилах

У селі Прилуцьке люди вживають алкоголь на кладовищі, а пляшки та закуску залишають біля могил.Про це на сторінці Прилуцької громади у Facebook написавНа переконання чоловіка, окрім цього, "антихристи" викидають траву, квіти, вінки тощо під загорожу, за нею, на дорогу, на людські городи, а є і такі, що підкидають на інші могили."Нелюди, схаменіться! У Вас є діти, родина, для чого Вам це, щоб Вас проклинали люди і це прокляття ішло на Вас та на Ваших близьких та рідних?! Вам же за ці скоєні гріхи прийдеться відповідати перед Богом.От є ж люди, які прибирають і носять сміття в 4 ями, які ми викупали спеціально для сміття, я думаю, що за їхнє здоров'я молятся навіть їхні поховані на цьому кладовищі родичі, друзі, знайомі. Тому беріть приклад з таких совісних людей. Не забувайте і подумайте про те що ми всі там будемо, що прийдеться за все відповідати", - написав чоловік.