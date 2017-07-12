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Під Луцьком «антихристи» пиячать на могилах

Під Луцьком «антихристи» пиячать на могилах
У селі Прилуцьке люди вживають алкоголь на кладовищі, а пляшки та закуску залишають біля могил.

Про це на сторінці Прилуцької громади у Facebook написав Володимир Маць.

На переконання чоловіка, окрім цього, "антихристи" викидають траву, квіти, вінки тощо під загорожу, за нею, на дорогу, на людські городи, а є і такі, що підкидають на інші могили.

"Нелюди, схаменіться! У Вас є діти, родина, для чого Вам це, щоб Вас проклинали люди і це прокляття ішло на Вас та на Ваших близьких та рідних?! Вам же за ці скоєні гріхи прийдеться відповідати перед Богом.

От є ж люди, які прибирають і носять сміття в 4 ями, які ми викупали спеціально для сміття, я думаю, що за їхнє здоров'я молятся навіть їхні поховані на цьому кладовищі родичі, друзі, знайомі. Тому беріть приклад з таких совісних людей. Не забувайте і подумайте про те що ми всі там будемо, що прийдеться за все відповідати", - написав чоловік.



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Теги: Прилуцьке, кладовище, алкоголь, могили
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