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У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського

У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
У Луцьку 8 червня тимчасово перекриють рух проспектом Президента Грушевського.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Віповідне розпорядження підписав сьогодні, 7 червня, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт,

8 червня з метою забезпечення громадського порядку та дотримання безпеки дорожнього руху під час проведення футбольного матчу на стадіоні «Авангард» буде тимчасово перекритий рух транспорту проспектом Президента Грушевського (біля стадіону) з 18:00 до 22:00.

Зауважимо, увечері 8 червня «Волинь» зіграє з «Карпатами».

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Теги: перекриття, рух, проспект Президента Грушевського, Луцьк, футбол
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