У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського
Сьогодні, 19:05
У Луцьку 8 червня тимчасово перекриють рух проспектом Президента Грушевського.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Віповідне розпорядження підписав сьогодні, 7 червня, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт,
8 червня з метою забезпечення громадського порядку та дотримання безпеки дорожнього руху під час проведення футбольного матчу на стадіоні «Авангард» буде тимчасово перекритий рух транспорту проспектом Президента Грушевського (біля стадіону) з 18:00 до 22:00.
Зауважимо, увечері 8 червня «Волинь» зіграє з «Карпатами».
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Віповідне розпорядження підписав сьогодні, 7 червня, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт,
8 червня з метою забезпечення громадського порядку та дотримання безпеки дорожнього руху під час проведення футбольного матчу на стадіоні «Авангард» буде тимчасово перекритий рух транспорту проспектом Президента Грушевського (біля стадіону) з 18:00 до 22:00.
Зауважимо, увечері 8 червня «Волинь» зіграє з «Карпатами».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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