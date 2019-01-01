У Луцьку перекриють рух проспектом Президента Грушевського





Про це повідомили у



Віповідне розпорядження підписав сьогодні, 7 червня, секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт,



8 червня з метою забезпечення громадського порядку та дотримання безпеки дорожнього руху під час проведення футбольного матчу на стадіоні «Авангард» буде тимчасово перекритий рух транспорту проспектом Президента Грушевського (біля стадіону) з 18:00 до 22:00.



Зауважимо, увечері 8 червня «Волинь» зіграє з «Карпатами».

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