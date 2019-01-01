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«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ
Бабуся вбитої Каті Литкіної Ольга звернулась до мешканців міста Белтинці, що у Словенії. Саме в цьому місті до арешту проживав засуджений за вбивство юної мешканки Нововолинська Максим Терлецький.

Текст звернення опублікував Радар.

У своєму листі бабуся вбитої дівчинки розповідає жителям міста моторошну історію вбивства - "щоб вони знали, хто жив із ними по-сусідству".

Окрім того, жінка просить задуматись над тим, "чи зможе юний кат спокійно жити біля них, у разі якщо його "відмажуть" адвокати".

Текст звернення подаємо без змін:

"Здравствуйте, словенцы! Здравствуйте, уважаемые жители города Белтинцы!

Обращается к вам гражданка Украины из Нововолынска. Я – бабушка Кати Лыткиной, зверски убитой в нашем городе летом 2016 года.

Убили ее житель вашего города Максим Терлецкий и его двоюродный брат, живший по соседству с Катей в Нововолынске.

Максим Терлецкий – 1999 года рождения, гражданин Украины. До ареста словенской полицией по требованию Интерпола и экстрадиции в Украину в 2018 году он проживал вместе с матерью и сестрой в Словении, в городе Белтинцы, ул.Штефана Ковача, 10.

Учился в школе им. Франце Прешерна в городе Чреншовцы.

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ
«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

В Словению его в возрасте 10-11 лет привезла мать – Терлецкая Лилия, которая проживала в вашей стране. До этого Максим жил в Нововолынске у тетки вместе со своим двоюродным братом Назаром Статочнюком (по матери – Терлецким).

С моей внучкой Катей они познакомились еще в школе. После его отъезда в Словению общались в интернете. А летом обычно Максим приезжал в наш город к родственникам. Наша Катя жила рядом.

И вот в начале лета 2016 года он написал Кате, что дружить они больше не будут, так как у него есть девушка-словенка по имени Миша.

Катя тоже сообщила ему, что у нее есть друг, с которым она хочет связать свою судьбу…

И я не знаю, когда у Максима созрел план убить мою внучку… но через месяц – в июле – он приехал к родственникам в Нововолынск и вечером с 1 на 2 августа вместе с Назаром Статочнюком заманил Катю на окраину города, в заросшее деревьями и кустарником место.

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

Там они зверски убили Катеньку! Ей было всего 16 лет! и им – УБИЙЦАМ – было по 15-16!..

Тело Кати они перенесли в густые заросли и укрыли ветками…

Мы искали Катю 10 дней! И наконец ее нашел ЕЕ ОТЕЦ! Истерзанную и брошенную на съедение животным!!!

На сегодняшний день уже прозвучал приговор суда обоим убийцам: Терлецкого приговорили к 13,5 годам тюрьмы, Статочнюка – к 14,5 годам тюрьмы.

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

Но их адвокаты – а у каждого по двое защитников! – не успокоились и подали апелляцию, чтобы уменьшить срок наказания.

Адвокаты утверждают, что убийство не было ЖЕСТОКИМ и что 8 ударов по голове битой, в результате которых Катя умерла, – ЭТО НЕ УБИЙСТВО С ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ!!!

И один из адвокатов Терлецкого предоставил суду похвальные грамоты, привезенные им из Словении. Мол, такой положительный подросток не может быть убийцей.

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

Но на суде одна свидетельница заявила, что Катя боялась Максима и просила ее как подругу пойти вместе с ней на встречу с Терлецким.

А другой свидетель, его ровесник, показал, что перестал общаться с Максимом Терлецким в интернете, потому что тот сильно увлекался сатанизмом и очень часто в их общении поминал дьявола.

Катю убили в полночь, в новолуние, на возвышенности возле огромного валуна!

«Чи може юний кат жити поряд із вами?», – бабуся Каті Литкіної звернулась до словенців. ЛИСТ

И Терлецкий долго врал, что ни он, ни его родственник не причастны к убийству Кати. Частично признался лишь когда его привезли на тот террикон…

Зачем я это написала? Чтобы вы знали, кто жил рядом с вами, кому два дорогих адвоката стараются уменьшить назначенное судом наказание.

Пишу и для девушки Миши, которая даже хотела приехать в Украину на суд и дать показания в пользу Терлецкого.

Я понимаю, что Катю не вернуть. Но задумайтесь: может ли юный палач, принявший участие в тщательно продуманном зверском убийстве, спокойно жить рядом с вами, если адвокаты его «отмажут»?

С уважением ко всем вам –

Ольга Лыткина"

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Теги: Катя Литкіна, вбивство, бабуся, Ольга Литкіна, лист, звернення
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