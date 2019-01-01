Моторошне зіткнення з маршруткою на Рівненщині: молодий лучанин загинув, ще троє постраждали





Про це повідомляє поліція Рівненщини.



Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний лучанин, водій автомобіля «Mazda 626», з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним автобусом «Mercedes-Benz» сполученням «Костопіль-Рівне» під керуванням 61-річного жителя села Деражне Костопільського району.



Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні з життям. Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати життя водію легковика — він



Крім того, у салоні автомобіля «Mazda» перебувало троє пасажирів, жителів Луцька.



17-річну дівчину із важкими травмами голови госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.



19-річний хлопець отримав відкритий перелом ноги, а 16-річна дівчина — закриту черепно-мозкову травму, забої грудної клітки та хребта. Обох після надання необхідної медичної допомоги відпустили.



У маршрутному таксі перебувало п’ять пасажирів, ніхто з них до лікарні не звертався.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 9 червня, близько 12:30 поблизу села Ставок Костопільського району Рівненської області зіткнулися маршрутка сполученням «Костопіль-Рівне» та автомобіль Mazda.Про це повідомляє поліція Рівненщини.Поліцейські на місці події встановили, що 21-річний лучанин, водій автомобіля «Mazda 626», з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із маршрутним автобусом «Mercedes-Benz» сполученням «Костопіль-Рівне» під керуванням 61-річного жителя села Деражне Костопільського району.Унаслідок ДТП водій легковика отримав травми, несумісні з життям. Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати життя водію легковика — він помер на місці пригоди Крім того, у салоні автомобіля «Mazda» перебувало троє пасажирів, жителів Луцька.17-річну дівчину із важкими травмами голови госпіталізували у реанімаційне відділення місцевої лікарні.19-річний хлопець отримав відкритий перелом ноги, а 16-річна дівчина — закриту черепно-мозкову травму, забої грудної клітки та хребта. Обох після надання необхідної медичної допомоги відпустили.У маршрутному таксі перебувало п’ять пасажирів, ніхто з них до лікарні не звертався.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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