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У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію

У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
Зовсім скоро у Луцьку відкриється нова пивна ресторація на проспекті Молоді. Наразі тривають завершальні ремонтні роботи.

Це буде пивна ресторація з власним крафтовим пивом і смачними стравами української та європейської кухні. Дизайн виконаний у стилі лофт. Доволі цікаве освітлення залу, яке дозволятиме розслабитися та відпочити у невимушеній атмосфері, - пише Перший.

Уже завезене основне обладнання в кухню та тривають оздоблювальні роботи у залі. Тут будуть, як окремі столики, так і два банкетні зали. Цікавою «родзинкою» інтер’єру буде барна стійка з високими стільцями посередині закладу.

Ресторан планують відкрити у червні, тоді й повідомлять деталі про роботу, страви та й саму назву.
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію
У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію

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Теги: ресторація, Луцьк
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