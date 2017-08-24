У Луцьку скоро відкриють нову пивну ресторацію





Це буде пивна ресторація з власним крафтовим пивом і смачними стравами української та європейської кухні. Дизайн виконаний у стилі лофт. Доволі цікаве освітлення залу, яке дозволятиме розслабитися та відпочити у невимушеній атмосфері, - пише



Уже завезене основне обладнання в кухню та тривають оздоблювальні роботи у залі. Тут будуть, як окремі столики, так і два банкетні зали. Цікавою «родзинкою» інтер’єру буде барна стійка з високими стільцями посередині закладу.



Ресторан планують відкрити у червні, тоді й повідомлять деталі про роботу, страви та й саму назву.



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