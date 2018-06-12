Розповіли, чи можна купатись в озері Нововолинська





Аби купальний сезон розпочався як належить, працівники Виробничого управління комунального господарства провели низку робіт з благоустрою території довкола водойми, - пише



Зокрема, цьогоріч комунальники відремонтували та пофарбували роздягальні, лавки та питні фонтанчики, покосили траву, завезли пісок на спортивні та дитячий майданчики. Окрім цього, водолази оглянули й почистили дно озера.



Як повідомив заступник директора виробничого управління комунального господарства міста Сергій Акатов, наразі усі роботи виконані й озеро – готове до купального сезону.



«Наші працівники пофарбували і відремонтували роздягальні, мостики, лавочки, так звані грибочки, дитячий майданчик і металічний міст. Почистили санвузли. Закрили колодязі, які були розбиті. Повсюди покосили траву. Завезли новий пісок на дитячий майданчик, аби діти мали де гратися. Пісок посипали і біля грибочків, також оновили пісок на футбольному і волейбольному полях», – розповів Сергій Акатов.



За безпекою відпочиваючих у період купального сезону слідкуватимуть матроси рятувального посту, які пройшли відповідне навчання в Луцьку.



Однак, головне питання, яке турбує щороку мешканців – чи можна купатись у міському озері.



Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна розповідає, з травня розпочали проведення лабораторних досліджень по якості води з міського озера. Результати показали: вода з відкритого водоймища за мікробіологічними показниками відповідає нормам, а от з питного фонтанчика, ні.



«Дослідження якості води з місцевого озера проводиться за мікробіологічними й фізико-хімічними показниками. І на сьогодні вода з відкритого водоймища за біологічними показниками відповідає гігієнічним нормам, проте – з питтєвих фонтанчиків поки ні. Аби запобігти виникненню інфекційних захворювань, ми дали відповідні рекомендації. І зараз працівники комунального господарства проводять усі необхідні заходи для того, щоб привезти показники якості цієї води до гігієнічних вимог», – зазначила Наталія Мариніна.



Під час літнього періоду, лабораторні дослідження води в озері та фонтанчиках будуть проводитись кожних два тижні.



Однак, незважаючи на те, що і комунальники, і лаборанти, і рятувальники зробили чимало для створення хороших умов на місцевому озері, відпочиваючи, не варто нехтувати простими правилами безпеки, адже вони можуть вберегти від біди.



«Насамперед, купаючись на «дикому пляжі» чи у незнайомому місці – не пірнайте з берега, гірки, дерева, а у воду слід входити неспішно, обережно, пробуючи дно ногою. Купатися краще там, де є рятувальні служби, особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана. Не заходьте у воду в незнайомому для вас місці, уникайте водойм зі швидкою течією. Також не заходьте у воду в нетверезому стані, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах», – наголосила провідний інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області Тетяна Баранчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Влітку, чи не найулюбленішим місцем відпочинку нововолинців є місцеве озеро. Сюди мешканці шахтарського міста поспішають аби врятуватись від спеки та пекучого сонця. Тож біля прохолодного водоймища завжди людно.Аби купальний сезон розпочався як належить, працівники Виробничого управління комунального господарства провели низку робіт з благоустрою території довкола водойми, - пише Нововолинськ.com.ua. Зокрема, цьогоріч комунальники відремонтували та пофарбували роздягальні, лавки та питні фонтанчики, покосили траву, завезли пісок на спортивні та дитячий майданчики. Окрім цього, водолази оглянули й почистили дно озера.Як повідомив заступник директора виробничого управління комунального господарства міста Сергій Акатов, наразі усі роботи виконані й озеро – готове до купального сезону.«Наші працівники пофарбували і відремонтували роздягальні, мостики, лавочки, так звані грибочки, дитячий майданчик і металічний міст. Почистили санвузли. Закрили колодязі, які були розбиті. Повсюди покосили траву. Завезли новий пісок на дитячий майданчик, аби діти мали де гратися. Пісок посипали і біля грибочків, також оновили пісок на футбольному і волейбольному полях», – розповів Сергій Акатов.За безпекою відпочиваючих у період купального сезону слідкуватимуть матроси рятувального посту, які пройшли відповідне навчання в Луцьку.Однак, головне питання, яке турбує щороку мешканців – чи можна купатись у міському озері.Завідувач Нововолинського міськрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Наталія Мариніна розповідає, з травня розпочали проведення лабораторних досліджень по якості води з міського озера. Результати показали: вода з відкритого водоймища за мікробіологічними показниками відповідає нормам, а от з питного фонтанчика, ні.«Дослідження якості води з місцевого озера проводиться за мікробіологічними й фізико-хімічними показниками. І на сьогодні вода з відкритого водоймища за біологічними показниками відповідає гігієнічним нормам, проте – з питтєвих фонтанчиків поки ні. Аби запобігти виникненню інфекційних захворювань, ми дали відповідні рекомендації. І зараз працівники комунального господарства проводять усі необхідні заходи для того, щоб привезти показники якості цієї води до гігієнічних вимог», – зазначила Наталія Мариніна.Під час літнього періоду, лабораторні дослідження води в озері та фонтанчиках будуть проводитись кожних два тижні.Однак, незважаючи на те, що і комунальники, і лаборанти, і рятувальники зробили чимало для створення хороших умов на місцевому озері, відпочиваючи, не варто нехтувати простими правилами безпеки, адже вони можуть вберегти від біди.«Насамперед, купаючись на «дикому пляжі» чи у незнайомому місці – не пірнайте з берега, гірки, дерева, а у воду слід входити неспішно, обережно, пробуючи дно ногою. Купатися краще там, де є рятувальні служби, особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана. Не заходьте у воду в незнайомому для вас місці, уникайте водойм зі швидкою течією. Також не заходьте у воду в нетверезому стані, ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах», – наголосила провідний інспектор Нововолинського МВ УДСНС України у Волинській області

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