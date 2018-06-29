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Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО

Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО
У понеділок, 17-го червня, відбудуться змагання із мотокросу у Володимирі-Волинському. Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр.

Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців. Про це пише БУГ.

Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).

Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.

Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).

Нагадаємо, що це друга спроба провести змагання із мотокросу у місті. Перший раз скасували через негоду: в результаті зливи затопило трасу.


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Теги: змагання, мотокрос, Володимир
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