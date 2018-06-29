Показали, як у Володимирі готуються до змагань з мотокросу. ВІДЕО





Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців. Про це пише



Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).



Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.



Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).



Нагадаємо, що це друга спроба провести змагання із мотокросу у місті. Перший раз скасували через негоду: в результаті зливи





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 17-го червня, відбудуться змагання із мотокросу у Володимирі-Волинському. Цьогоріч мотокрос присвятили 14 ОМБр.Головним організатором змагань є володимир-волинський мотоклуб «Віраж ВВ», за підтримки місцевих підприємців. Про це пише БУГ Змагання офіційно стартують об 11 годині на території колишнього радгоспу «Волинський» (вулиця Ганни Жешко).Учасників мотокросу розподілили по категоріях: початківці, аматори,ветерани, 50 кб.см., та 65-85 кб.см. Окремо участь приймають діти.Трасу оновили: зокрема збільшили протяжність і вона становить 1730 метрів. На ній розташовано 20 елементів різної складності (трампліни, різкі повороти та ін.).Нагадаємо, що це друга спроба провести змагання із мотокросу у місті. Перший раз скасували через негоду: в результаті зливи затопило трасу

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