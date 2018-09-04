В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні: є загиблі і постраждалі. ФОТО. ВІДЕО





Відзначається, що горить один з корпусів лікарні, розташованої на вулиці Воробйова (район Слобідки). Вогонь і дим видно здалеку, палають дерева, розташовані поруч із корпусом - в парковій зоні установи.



З палаючої будівлі чути крики людей. На місці працює більше десяти пожежних автомобілів.



За даними співробітників лікарні, всередині спочатку було близько 50 хворих, і поки вдалося евакуювати близько 30 осіб, яких розміщують в інших приміщеннях медустанови.







Зі слів очевидців, на місце події прибувають працівники лікарні, які намагаються допомогти евакуйованим. За попередніми даними, людей загинули, є потерпілі. За непідтвердженими даними, загиблі - медсестра і троє пацієнтів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі горить психіатрична лікарня. Як передає кореспондент УНІАН , про це у соціальних мережах повідомляють очевидці НП.Відзначається, що горить один з корпусів лікарні, розташованої на вулиці Воробйова (район Слобідки). Вогонь і дим видно здалеку, палають дерева, розташовані поруч із корпусом - в парковій зоні установи.З палаючої будівлі чути крики людей. На місці працює більше десяти пожежних автомобілів.За даними співробітників лікарні, всередині спочатку було близько 50 хворих, і поки вдалося евакуювати близько 30 осіб, яких розміщують в інших приміщеннях медустанови.Зі слів очевидців, на місце події прибувають працівники лікарні, які намагаються допомогти евакуйованим. За попередніми даними, людей загинули, є потерпілі. За непідтвердженими даними, загиблі - медсестра і троє пацієнтів.

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