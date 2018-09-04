В Одесі сталася пожежа у психіатричній лікарні: є загиблі і постраждалі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:22
В Одесі горить психіатрична лікарня. Як передає кореспондент УНІАН, про це у соціальних мережах повідомляють очевидці НП.
Відзначається, що горить один з корпусів лікарні, розташованої на вулиці Воробйова (район Слобідки). Вогонь і дим видно здалеку, палають дерева, розташовані поруч із корпусом - в парковій зоні установи.
З палаючої будівлі чути крики людей. На місці працює більше десяти пожежних автомобілів.
За даними співробітників лікарні, всередині спочатку було близько 50 хворих, і поки вдалося евакуювати близько 30 осіб, яких розміщують в інших приміщеннях медустанови.
Зі слів очевидців, на місце події прибувають працівники лікарні, які намагаються допомогти евакуйованим. За попередніми даними, людей загинули, є потерпілі. За непідтвердженими даними, загиблі - медсестра і троє пацієнтів.
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Відзначається, що горить один з корпусів лікарні, розташованої на вулиці Воробйова (район Слобідки). Вогонь і дим видно здалеку, палають дерева, розташовані поруч із корпусом - в парковій зоні установи.
З палаючої будівлі чути крики людей. На місці працює більше десяти пожежних автомобілів.
За даними співробітників лікарні, всередині спочатку було близько 50 хворих, і поки вдалося евакуювати близько 30 осіб, яких розміщують в інших приміщеннях медустанови.
Зі слів очевидців, на місце події прибувають працівники лікарні, які намагаються допомогти евакуйованим. За попередніми даними, людей загинули, є потерпілі. За непідтвердженими даними, загиблі - медсестра і троє пацієнтів.
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