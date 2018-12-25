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У Луцьку поезія «зазвучала» мовою жестів. ВІДЕО

У Луцьку поезія «зазвучала» мовою жестів. ВІДЕО
Чотирнадцять сучасних поетів із різних регіонів України презентували свої твори голосом та жестовою мовою. Поети розповідають: вчити власні твори по-особливому було нелегко. А ще важче – зуміти поєднати емоції, жести та голос, аби гості з вадами слуху усе зрозуміли.

Учасники перформансу кажуть, насамперед проект зацікавив їх різноплановістю, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Луцьк – четверте місто, де організували мистецький вечір. Захід відбувся завдяки всеукраїнському інклюзивному мистецькому проекту «Почути мандрує Україною».

На поетичному вечорі звучала любовна лірика та дитячі вірші. Надалі учасники мистецького проекту передаватимуть свої почуття мовою жестів і в інших містах України.


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Теги: поезія, мова жестів
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