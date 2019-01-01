Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих
Сьогодні, 14:48
В Туреччині в провінції Баликесір туристичний автобус зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули чотири людини, ще 49 отримали поранення.
Про це повідомляє ТСН з посиланям на NTV.
Видання пише що, аварія сталася в районі міста Бандирма. Під час зіткнення автобус перекинувся. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.
На місце аварії були відправлені аварійні служби та правоохоронці.
З постраждали 38 людей доправили до державної лікарню Бандирми, 8 - в Генен і 3 - у лікарні у Ердек.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН з посиланям на NTV.
Видання пише що, аварія сталася в районі міста Бандирма. Під час зіткнення автобус перекинувся. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.
На місце аварії були відправлені аварійні служби та правоохоронці.
З постраждали 38 людей доправили до державної лікарню Бандирми, 8 - в Генен і 3 - у лікарні у Ердек.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих
Сьогодні, 14:48
Знайдений на Волині унікальний човен-довбанку перевезли на місце постійного перебування
Сьогодні, 14:46
На Волині водій мінівена влетів у дерево. ФОТО
Сьогодні, 14:35
У Луцьку на проспекті Молоді збили дитину
Сьогодні, 14:14