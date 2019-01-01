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Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих

Жахлива аварія у Туреччині: 4 загиблих та 49 постраждалих
В Туреччині в провінції Баликесір туристичний автобус зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули чотири людини, ще 49 отримали поранення.

Про це повідомляє ТСН з посиланям на NTV.

Видання пише що, аварія сталася  в районі міста Бандирма. Під час зіткнення автобус перекинувся. Троє людей загинули на місці події, ще один - в медустанові.

На місце аварії були відправлені аварійні служби та правоохоронці.

З постраждали 38 людей доправили до державної лікарню Бандирми, 8 - в Генен і 3 - у лікарні у Ердек.

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