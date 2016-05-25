Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Савченка. ОФІЦІЙНО

Президентвидав указ про звільненняз посади голови Волинської обласної державної адміністрації.Відповідний документ опублікований на сайті глави держави від 11 червня 2019 року."Звільнити САВЧЕНКА Олександра Ілліча з посади голови Волинської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в документі.Савченко Олександр Ілліч народився 5 серпня 1957 року в с. Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.1979 року закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (факультет «Будівельні та шляхові машини і устаткування»), здобувши кваліфікацію інженера-механіка. У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.У 1979 році працював механіком РМЦ Красноярського виробничого об`єднання «Залізобетон».З 1979 по 1981 рік служив у лавах збройних сил.З 1981 по 1984 рік працював інженером автогосподарства ГОЗО УВС м. Києва.З 1984 по 2005 рік проходив службу в органах внутрішніх справ України.З 2005 по 2007 рік – директор Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.З 2007 по 2010 рік працював заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата України Развадовського В.Й. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».З 2014 по 2016 – директор Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».18 січня 2017 року № 9-к Савченка Олександра Ілліча призначено на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.Савченко Олександр Ілліч має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений юрист України».Нагадаємо, 23 березня до Луцька завітав Президент України. У рамках візиту він подякував попередньому очільнику ОДА Володимиру Гунчику, якому запропонували іншу роботу, та представив нового губернатора Волині - Олександра Савченка.