Зеленський звільнив голову Волинської ОДА Савченка. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 16:08
Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення Олександра Савченка з посади голови Волинської обласної державної адміністрації.
Відповідний документ опублікований на сайті глави держави від 11 червня 2019 року.
"Звільнити САВЧЕНКА Олександра Ілліча з посади голови Волинської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в документі.
Довідково:
Савченко Олександр Ілліч народився 5 серпня 1957 року в с. Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.
1979 року закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (факультет «Будівельні та шляхові машини і устаткування»), здобувши кваліфікацію інженера-механіка. У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.
У 1979 році працював механіком РМЦ Красноярського виробничого об`єднання «Залізобетон».
З 1979 по 1981 рік служив у лавах збройних сил.
З 1981 по 1984 рік працював інженером автогосподарства ГОЗО УВС м. Києва.
З 1984 по 2005 рік проходив службу в органах внутрішніх справ України.
З 2005 по 2007 рік – директор Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.
З 2007 по 2010 рік працював заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.
З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата України Развадовського В.Й. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
З 2014 по 2016 – директор Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
18 січня 2017 року № 9-к Савченка Олександра Ілліча призначено на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.
Савченко Олександр Ілліч має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений юрист України».
Нагадаємо, 23 березня до Луцька завітав Президент України Петро Порошенко. У рамках візиту він подякував попередньому очільнику ОДА Володимиру Гунчику, якому запропонували іншу роботу, та представив нового губернатора Волині - Олександра Савченка.
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Відповідний документ опублікований на сайті глави держави від 11 червня 2019 року.
"Звільнити САВЧЕНКА Олександра Ілліча з посади голови Волинської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться в документі.
Довідково:
Савченко Олександр Ілліч народився 5 серпня 1957 року в с. Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.
1979 року закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (факультет «Будівельні та шляхові машини і устаткування»), здобувши кваліфікацію інженера-механіка. У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.
У 1979 році працював механіком РМЦ Красноярського виробничого об`єднання «Залізобетон».
З 1979 по 1981 рік служив у лавах збройних сил.
З 1981 по 1984 рік працював інженером автогосподарства ГОЗО УВС м. Києва.
З 1984 по 2005 рік проходив службу в органах внутрішніх справ України.
З 2005 по 2007 рік – директор Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.
З 2007 по 2010 рік працював заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.
З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата України Развадовського В.Й. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
З 2014 по 2016 – директор Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
18 січня 2017 року № 9-к Савченка Олександра Ілліча призначено на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.
Савченко Олександр Ілліч має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений юрист України».
Нагадаємо, 23 березня до Луцька завітав Президент України Петро Порошенко. У рамках візиту він подякував попередньому очільнику ОДА Володимиру Гунчику, якому запропонували іншу роботу, та представив нового губернатора Волині - Олександра Савченка.
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