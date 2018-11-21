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«Волині» присудили технічну поразку в матчі з «Карпатами»

«Волині» присудили технічну поразку в матчі з «Карпатами»
Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ присудив "Волині" технічну поразку у стиковому матчі за право грати в УПЛ з "Карпатами". Також клуб отримав й інші покарання.

Про це пише 24Спорт.

Нагадаємо, інцидент трапився 8 червня.

Для початку, "Волині" зараховано технічну поразку, а "Карпатам" – перемогу. Відтак саме львівський клуб залишається в УПЛ. Луцький клуб також отримав штраф, але про його розмір не повідомляється.

За даними FootballHub, "Волинь" проведе один матч без глядачів. На ще один матч з порожніми трибунами волиняни покарані умовно.

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Також головного тренера "Волині" Андрія Тлумака відсторонили на два матчі, та ще два матчі умовно.

Як відомо, перехідний матч між луцькою "Волинню" та львівськими "Карпатами" за право зіграти в УПЛ так і не був закінчений. Арбітр матчу Максим Козиряцький покинув поле достроково та не дав фінальний свисток. "Карпати" до цього часу вели у рахунку 3:1. Тож за сумою двох матчів саме вони здобули право залишилися в УПЛ. Але коли вже йшов доданий арбітром час, декілька вболівальників "Волині" вибігли на поле. В одного з них в руках був уламок стільця, яким він запустив в арбітра матчу.

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Теги: ФК «Волинь», спорт, футбол, Луцьк, УПЛ, суд
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Коментарі 1
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Ох*єть! Палили трибуни львів'яни, а винні ми...
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