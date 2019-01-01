Луцькі муніципали покарали автохамів на Теремнівських ставках





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



Цієї ночі, 12 червня, інспектори відділу «Група швидкого реагування», патрулюючи містом, виявили двох автохамів, котрі розмістили свої транспортні засоби на зелених насадженнях Теремнівських ставків.



На порушників були складені адміністративні протоколи за ст.152 КУпАП.



Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 340 до 1320 гривень.



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