Шахраї двічі «розвели» волинянина на гроші
Сьогодні, 00:27
Житель Володимира-Волинського двічі попався на гачок шахраїв.
Так, минулого року у 64-річного чоловіка шахраї зняли кошти з банківської картки. Гроші ніхто не повернув та шахраїв не знайшли - повідомляє ВолодимирМедіа.
А уже 9 червня цього року на його особисту сторінку надійшло повідомлення від невідомої особи, яка пообіцяла повернути вкрадені з банківської картки кошти. Взамін шахрай попросив надіслати на мобільний номер код доступу до картки.
Нічого не підозрюючи, чоловік надіслав код і через певний час з його картки шахраї зняли ще 13 707 гривень.
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Так, минулого року у 64-річного чоловіка шахраї зняли кошти з банківської картки. Гроші ніхто не повернув та шахраїв не знайшли - повідомляє ВолодимирМедіа.
А уже 9 червня цього року на його особисту сторінку надійшло повідомлення від невідомої особи, яка пообіцяла повернути вкрадені з банківської картки кошти. Взамін шахрай попросив надіслати на мобільний номер код доступу до картки.
Нічого не підозрюючи, чоловік надіслав код і через певний час з його картки шахраї зняли ще 13 707 гривень.
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