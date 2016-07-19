Шахраї двічі «розвели» волинянина на гроші





Так, минулого року у 64-річного чоловіка шахраї зняли кошти з банківської картки. Гроші ніхто не повернув та шахраїв не знайшли - повідомляє



А уже 9 червня цього року на його особисту сторінку надійшло повідомлення від невідомої особи, яка пообіцяла повернути вкрадені з банківської картки кошти. Взамін шахрай попросив надіслати на мобільний номер код доступу до картки.



Нічого не підозрюючи, чоловік надіслав код і через певний час з його картки шахраї зняли ще 13 707 гривень.

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