Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів





Так, неподалік Володимир-Волинського правоохоронці зупинили мікроавтобус української реєстрації, - пише Держприкордонслужба України.



Під час огляду у авто виявлено 4 пакунки сигарет без акцизних марок та 200 пластикових ємностей, по 5 літрів кожна, спирту без будь-яких маркувань.



Для з’ясування усіх деталей правопорушення на місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.





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