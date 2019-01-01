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Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів

Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
На Волині прикордонники виявили контрафактні сигарети та тонну спирту.

Так, неподалік Володимир-Волинського правоохоронці зупинили мікроавтобус української реєстрації, - пише Держприкордонслужба України.

Під час огляду у авто виявлено 4 пакунки сигарет без акцизних марок та 200 пластикових ємностей, по 5 літрів кожна, спирту без будь-яких маркувань.

Для з’ясування усіх деталей правопорушення на місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: контрабанда, сигарети, спирт
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