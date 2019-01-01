Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
Сьогодні, 12:12
На Волині прикордонники виявили контрафактні сигарети та тонну спирту.
Так, неподалік Володимир-Волинського правоохоронці зупинили мікроавтобус української реєстрації, - пише Держприкордонслужба України.
Під час огляду у авто виявлено 4 пакунки сигарет без акцизних марок та 200 пластикових ємностей, по 5 літрів кожна, спирту без будь-яких маркувань.
Для з’ясування усіх деталей правопорушення на місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, неподалік Володимир-Волинського правоохоронці зупинили мікроавтобус української реєстрації, - пише Держприкордонслужба України.
Під час огляду у авто виявлено 4 пакунки сигарет без акцизних марок та 200 пластикових ємностей, по 5 літрів кожна, спирту без будь-яких маркувань.
Для з’ясування усіх деталей правопорушення на місці події працювала слідчо-оперативна група. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Тонна спирту і 4 пакунки сигарет: на Волині зловили контрабандистів
Сьогодні, 12:12
У Луцьку на дорозі перекинувся бус. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
Сьогодні, 11:43
Волинський громадський активіст через суд намагається викрити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 11:40