Палиця і Мартиняк йдуть в нардепи від Волині
Сьогодні, 21:33
У виборчих округах № 20 та №22 у Волинській області зареєстровано по одному новому кандидату у народні депутати України.
Ними стали чинний народний депутат України Сергій Мартиняк (самовисування) та голова Волинської обласної ради Ігор Палиця (самовисування). Про повідомляє Громадянська мережа Опора.
Таке рішення прийняла Центральна виборча комісія 14 червня 2019 р.
Перший зареєстрований кандидат в одномандатному виборчому окрузі №20 Мартиняк Сергій Васильович – народився 4 березня 1971 р. в м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає у с. Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.
Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі № 22 Палиця Ігор Петрович – народився 10 грудня 1972 р. у м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова Волинської обласної ради, член політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП», проживає у м. Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обраний
громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Разом з тим, не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Також нагадаємо, що згідно з затвердженим ЦВК «Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року» реєстрація кандидатів у депутати завершується за двадцять п’ять днів до дня голосування, тобто 25 червня 2019 р.
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Ними стали чинний народний депутат України Сергій Мартиняк (самовисування) та голова Волинської обласної ради Ігор Палиця (самовисування). Про повідомляє Громадянська мережа Опора.
Таке рішення прийняла Центральна виборча комісія 14 червня 2019 р.
Перший зареєстрований кандидат в одномандатному виборчому окрузі №20 Мартиняк Сергій Васильович – народився 4 березня 1971 р. в м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає у с. Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.
Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі № 22 Палиця Ігор Петрович – народився 10 грудня 1972 р. у м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова Волинської обласної ради, член політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП», проживає у м. Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.
Нагадаємо, що відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обраний
громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.
Разом з тим, не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
Також нагадаємо, що згідно з затвердженим ЦВК «Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року» реєстрація кандидатів у депутати завершується за двадцять п’ять днів до дня голосування, тобто 25 червня 2019 р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А що Мартиняк зробив для своїх виборців? Гнати його треба звідти, а не обирати його ще.
а палицят точно останіх 5 років на україні проживав він нічого не перепутав?
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