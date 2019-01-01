Палиця і Мартиняк йдуть в нардепи від Волині

У виборчих округах № 20 та №22 у Волинській області зареєстровано по одному новому кандидату у народні депутати України.Ними стали чинний народний депутат України(самовисування) та голова Волинської обласної ради(самовисування). Про повідомляє Громадянська мережа Опора.Таке рішення прийняла Центральна виборча комісія 14 червня 2019 р.Перший зареєстрований кандидат в одномандатному виборчому окрузі №20 Мартиняк Сергій Васильович – народився 4 березня 1971 р. в м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає у с. Гаразджа Луцького району Волинської області, судимість відсутня, самовисування.Другий зареєстрований кандидат у виборчому окрузі № 22 Палиця Ігор Петрович – народився 10 грудня 1972 р. у м. Луцьку, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, голова Волинської обласної ради, член політичної партії «Українське об'єднання патріотів - УКРОП», проживає у м. Яремче Івано-Франківської області, судимість відсутня, самовисування.Нагадаємо, що відповідно до ч. 1, 4 ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обранийгромадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років.Разом з тим, не може бути висунутий кандидатом й обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.Також нагадаємо, що згідно з затвердженим ЦВК «Календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року» реєстрація кандидатів у депутати завершується за двадцять п’ять днів до дня голосування, тобто 25 червня 2019 р.