У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+





Як стало відомо Інформаційному агентсву



Жінку просять опізнати.



Прикмети: фарбоване руде волосся, має майже непомітну родимку зліва під носом.



Якщо ви маєте інформацію про загиблу, телефонуйте 102.



УВАГА! ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ НЕПОВНОЛІТНІМ І ОСОБАМ З ВРАЗЛИВОЮ ПСИХІКОЮ!









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