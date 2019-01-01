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У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+

У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+
У Луцьку в річці Стир знайшли тіло жінки.

Як стало відомо Інформаційному агентсву Волинські Новини, труп прибило до берега 16 червня за супермаркетом «Наш Край», що на вулиці Шевченка.

Жінку просять опізнати.

Прикмети: фарбоване руде волосся, має майже непомітну родимку зліва під носом.

Якщо ви маєте інформацію про загиблу, телефонуйте 102.

УВАГА! ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ НЕПОВНОЛІТНІМ І ОСОБАМ З ВРАЗЛИВОЮ ПСИХІКОЮ!

У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+
У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+
У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+



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Теги: тіло, труп, Стир, Луцьк
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