У Луцьку зі Стиру дістали труп жінки: просять опізнати. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:03
У Луцьку в річці Стир знайшли тіло жінки.
Як стало відомо Інформаційному агентсву Волинські Новини, труп прибило до берега 16 червня за супермаркетом «Наш Край», що на вулиці Шевченка.
Жінку просять опізнати.
Прикмети: фарбоване руде волосся, має майже непомітну родимку зліва під носом.
Якщо ви маєте інформацію про загиблу, телефонуйте 102.
УВАГА! ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ НЕПОВНОЛІТНІМ І ОСОБАМ З ВРАЗЛИВОЮ ПСИХІКОЮ!
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Як стало відомо Інформаційному агентсву Волинські Новини, труп прибило до берега 16 червня за супермаркетом «Наш Край», що на вулиці Шевченка.
Жінку просять опізнати.
Прикмети: фарбоване руде волосся, має майже непомітну родимку зліва під носом.
Якщо ви маєте інформацію про загиблу, телефонуйте 102.
УВАГА! ФОТО НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ НЕПОВНОЛІТНІМ І ОСОБАМ З ВРАЗЛИВОЮ ПСИХІКОЮ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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