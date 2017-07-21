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Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО

Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Близько 21 години 16 червня через негоду затопило деякі луцькі вулиці.

Про це пишуть Волинські Новини.

Зокрема, внаслідок дощу окремі відрізки дороги на вулицях Рівненській, Кравчука, Карпенка-Карого, Дубнівській, Мамсурова, Гнідавській, а також по проспектах Соборності та Відродження, перетворились на імпровізовані «моря».

Також затопило водою проїжджу частину на перехресті, що на вулиці Дубнівській. Більшість транспортних засобів просто розвертались у протилежному напрямку, оскільки водії не ризикували «втопити» власні автівки.

У воді – й частина проспекту Соборності, зокрема досить глибокі калюжі на дорозі навпроти ТЦ «Гостинець».

А навпроти Луцької міської клінічної лікарні № 2, що знаходиться по проспекту Відродження, затопило автомобіль: транспортний засіб так і лишився стояти на проїжджій частині.

Зазначимо, що проблема підтоплення вулиць унаслідок значних опадів актуальна для Луцька впродовж багатьох років.







Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: негода, злива, Луцьк, потоп
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