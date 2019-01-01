У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО





Світлини, які підтверджують цей факт, надіслав на адресу видання



«Чому не прибирають пішохідні і велосипедні доріжки біля озера? Вони буквально закидані пляшками, пластиком і папером», – йдеться у листі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нова набережна Світязя, яка радувала місцевих і приїжджих красивим виглядом і комфортом, зараз закидана сміттям.Світлини, які підтверджують цей факт, надіслав на адресу видання Район.Шацьк один з відпочивальників.«Чому не прибирають пішохідні і велосипедні доріжки біля озера? Вони буквально закидані пляшками, пластиком і папером», – йдеться у листі.

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