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У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО

У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
Нова набережна Світязя, яка радувала місцевих і приїжджих красивим виглядом і комфортом, зараз закидана сміттям.

Світлини, які підтверджують цей факт, надіслав на адресу видання Район.Шацьк один з відпочивальників.

«Чому не прибирають пішохідні і велосипедні доріжки біля озера? Вони буквально закидані пляшками, пластиком і папером», – йдеться у листі.

У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО

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Теги: Світязь, Шацьк, відпочинок, курорт, Волинь, озеро, Набережна, сміття
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