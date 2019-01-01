У Світязі не можуть впоратися із прибиранням набережної, ФОТО
Сьогодні, 17:07
Нова набережна Світязя, яка радувала місцевих і приїжджих красивим виглядом і комфортом, зараз закидана сміттям.
Світлини, які підтверджують цей факт, надіслав на адресу видання Район.Шацьк один з відпочивальників.
«Чому не прибирають пішохідні і велосипедні доріжки біля озера? Вони буквально закидані пляшками, пластиком і папером», – йдеться у листі.
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Світлини, які підтверджують цей факт, надіслав на адресу видання Район.Шацьк один з відпочивальників.
«Чому не прибирають пішохідні і велосипедні доріжки біля озера? Вони буквально закидані пляшками, пластиком і папером», – йдеться у листі.
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