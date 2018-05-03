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На Львівщині жінку вкусила змія, постраждала в реанімації

На Львівщині жінку вкусила змія, постраждала в реанімації
Мешканка села Риків Сколівського району потрапила до реанімації після укусу змії.

Постраждалу госпіталізували з діагнозом “укус змії верхної частини лівого стегна”. Її стан оцінюється як середньої тяжкості. Про це пишуть Факти.

Рятувальники попереджають українців про небезпеку і закликають бути обережнішими у місцях, де можна зустріти змій: висока трава, кущі, ліс.

– Якщо випадково побачили плазуна поруч з собою – не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір і слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів, – йдеться у повідомленні ДСНС.

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Теги: змія, укус, реанімація
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