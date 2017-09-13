У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною





Інцидент трапився 16 червня, - пише



Так, батько з сином вийшли на дитячий майданчик у 5-му мікрорайоні Нововолинська. Майданчик плавно переходить у пустир, а там – бур’яни вище людського зросту.



30-річний тато гуляв із сином у цій зеленій зоні, і раптом чоловікові стало зле, виникли перебої з диханням. Він встиг зателефонувати дружині, вона – на “швидку”.



У чоловіка – анафілактичний шок, припухлий палець на нозі, слід від укусу.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську 30-річного чоловіка вкусила гадюка.Інцидент трапився 16 червня, - пише Радар Так, батько з сином вийшли на дитячий майданчик у 5-му мікрорайоні Нововолинська. Майданчик плавно переходить у пустир, а там – бур’яни вище людського зросту.30-річний тато гуляв із сином у цій зеленій зоні, і раптом чоловікові стало зле, виникли перебої з диханням. Він встиг зателефонувати дружині, вона – на “швидку”.У чоловіка – анафілактичний шок, припухлий палець на нозі, слід від укусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію