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У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною

У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною
У Нововолинську 30-річного чоловіка вкусила гадюка.

Інцидент трапився 16 червня, - пише Радар.

Так, батько з сином вийшли на дитячий майданчик у 5-му мікрорайоні Нововолинська. Майданчик плавно переходить у пустир, а там – бур’яни вище людського зросту.

30-річний тато гуляв із сином у цій зеленій зоні, і раптом чоловікові стало зле, виникли перебої з диханням. Він встиг зателефонувати дружині, вона – на “швидку”.

У чоловіка – анафілактичний шок, припухлий палець на нозі, слід від укусу.







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Теги: укус, гадюка
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