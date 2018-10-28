Луцькі пенсіонери безкоштовно відвідали театр. ФОТО





Так, Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцькради Андрій Покровський, понад пів року реалізовує соціально-культурний проект "Доступний театр для пенсіонерів". Чергове і заключне відвідування театру цього сезону відбулося 16 червня, - пише



Драмтеатр залюбки підтримує ініціативу, що передбачає безкоштовні перегляди вистав і завжди радий бачити серед глядачів луцьких пенсіонерів. За час реалізації проекту лучани із задоволенням переглянули такі вистави як «Наталка Полтавка», «Безталанна», «Кайдаші», «Циліндр» і «Криза».



Зі слів директора театру Анатолія Гливи, завершився сезон тією ж виставою, якою розпочався минулоріч.



"Сезон для нас був успішним. Ми виконали усі показники, які потрібно було. Навіть сьогодні, незважаючи на погоду, є чимало людей у залі", - зауважив Анатолій Глива.



Та додав, що зі "СВІДОМИМИ" театр співпрацюватиме і надалі.



"Ми раді, що є люди, які йдуть назустріч. Завдяки цьому і робимо трошки дешевші квитки, аби якомога більше людей відвідали наші вистави. "СВІДОМІ" опікуються тією категорією людей, яка не може самостійно прийти і переглянути виставу, тому ми їм вдячні", - додав директор театру.



Своєю чергою координатор проекту "Доступний театр/кінотеатр для пенсіонерів" Євгеній Мікоян нагадав, що проект розпочинався з переглядів кінофільмів. Однак згодом, зважаючи на бажання пенсіонерів, залучили театр.



"Сьогодні ми на останній виставі цього сезону. Однак з театром будемо співпрацювати й надалі і невдовзі зустрінемося у новому ювілейному 80-му сезоні", - анонсував Євгеній.



Зі слів луцької пенсіонерки пані Олесі, такий проект є важливим для людей.



"Не всі верстви населення можуть дозволити собі піти у театр, адже пенсія у нас невелика", - зауважила жінка. Її думку поділяють також чимало інших лучан, які відвідують театр завдяки "СВІДОМИМ".



Варто додати, що незважаючи на те, що «Доступний театр» йде на канікули, безкоштовні перегляди фільмів кінотеатру «Мультиплекс» у розважальному центрі «Промінь» будуть продовжуватися й надалі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі пенсіонери безкоштовно переглянули музичну драму за Михайлом Старицьким "Циганка Аза", яка закривала 79-й сезон Волинського академічного театру.Так, Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є депутат Луцькради, понад пів року реалізовує соціально-культурний проект "Доступний театр для пенсіонерів". Чергове і заключне відвідування театру цього сезону відбулося 16 червня, - пише Конкурент Драмтеатр залюбки підтримує ініціативу, що передбачає безкоштовні перегляди вистав і завжди радий бачити серед глядачів луцьких пенсіонерів. За час реалізації проекту лучани із задоволенням переглянули такі вистави як «Наталка Полтавка», «Безталанна», «Кайдаші», «Циліндр» і «Криза».Зі слів директора театру, завершився сезон тією ж виставою, якою розпочався минулоріч."Сезон для нас був успішним. Ми виконали усі показники, які потрібно було. Навіть сьогодні, незважаючи на погоду, є чимало людей у залі", - зауважив Анатолій Глива.Та додав, що зі "СВІДОМИМИ" театр співпрацюватиме і надалі."Ми раді, що є люди, які йдуть назустріч. Завдяки цьому і робимо трошки дешевші квитки, аби якомога більше людей відвідали наші вистави. "СВІДОМІ" опікуються тією категорією людей, яка не може самостійно прийти і переглянути виставу, тому ми їм вдячні", - додав директор театру.Своєю чергою координатор проекту "Доступний театр/кінотеатр для пенсіонерів"нагадав, що проект розпочинався з переглядів кінофільмів. Однак згодом, зважаючи на бажання пенсіонерів, залучили театр."Сьогодні ми на останній виставі цього сезону. Однак з театром будемо співпрацювати й надалі і невдовзі зустрінемося у новому ювілейному 80-му сезоні", - анонсував Євгеній.Зі слів луцької пенсіонерки пані Олесі, такий проект є важливим для людей."Не всі верстви населення можуть дозволити собі піти у театр, адже пенсія у нас невелика", - зауважила жінка. Її думку поділяють також чимало інших лучан, які відвідують театр завдяки "СВІДОМИМ".Варто додати, що незважаючи на те, що «Доступний театр» йде на канікули, безкоштовні перегляди фільмів кінотеатру «Мультиплекс» у розважальному центрі «Промінь» будуть продовжуватися й надалі.

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