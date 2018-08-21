З початку року втопилось 20 волинян. ВІДЕО





На озері Велище, що поблизу села Соловичі Турійського району, 9 червня втопився 28-річний нововолинець. Чоловік стрибнув із вишки у воду, нині на тому ж місці відпочивальники продовжують стрибати в озеро, розповів Ярослав Кашуба.



На пляжі озера Велище, що поблизу села Соловичі Турійського району влітку завжди людно — кажуть відпочивальники.



«Мені подобається тут. Тут бесідки, мостики, вода добра. Я сьогодні вже двічі стрибала. Чи страшно? Ні», – розповіла Марта Тітус з Нововолинська



«Потрібно рятівників. Ну, й поліція, щоб була, бо всяке тут буває. А так все добре», – каже відпочивальник з Червонограда Ярослав Базюк.



Відпочивальники вподобали вишки, пірнають у воду із них. З однієї із таких вишок, а саме 4-х метрової, стрибнув уночі житель Нововолинська і втопився — розповів Соловичівський сільський голова Ярослав Кашуба. З його слів, події розгорталася так:



«Приїхали на автомобілі два хлопці і дівчина із села Благодатне. Вже підвипивші, покупатися. Вийшли з машини, пішли на місток і один хлопець вийшов на вишку, скочив з неї і не виплив. Дівчина і хлопець стояли, дивилися, а вже потім почали бити на сполох, визвали поліцію», – сказав сільський голова.



Ярослав Кашуба каже: глибина озера біля найвищої вишки - два метри, дно вони обстежували перед відкриттям купального сезону.



«Завжди потрібно дотримуватися техніки безпеки. Ніколи не можна без нагляду дорослих стрибати з вишок. Треба завжди вміти себе поводити на воді. Стараюся далеко не запливати. Тому що як я вже говорив, це — небезпечно і треба дотримуватися правил», – зазначив Роман Максимук, відпочивальник з Володимира-Волинського.



Інспектор Турійського районного сектору волинських рятувальників Андрій Бешта каже: заборонити стрибати молоді із цих вишок вони не можуть. Мотивуючи тим, що це — родзинка пляжу. Тому уся відповідальність покладається на органи місцевого самоврядування.



«Це є небезпечно, особливо, зважаючи на те, що люди часто не дивляться, хто перед ними. Так само продовжують і далі так відпочивати, не дивлячись на те, що можуть на когось стрибнути і завдати тим самим комусь тілесних ушкоджень. Рекомендуємо людям перш за все не підходити до вишок тим людям, які не вміють плавати, які не знають елементарних правил безпеки на воді, тим людям, які є напдіпитку. Це взагалі суворо заборонено. Звичайно, це є небезпечно, але заборонити ми не можемо», – повідомив Андрій Бешта.



Керівниця відділу волинських рятувальників Ірина Варварук каже: з початку року на водоймах області загинуло два десятки людей.



«Рятувальники дуже стурбовані цією сумною статистикою загибеллю на водоймах. Буквально за сім днів у нас також троє людей загинуло на водоймах, із них — двоє дітей. Це — дворічна і семирічна дитина. Пильнуйте своїх дітей, пам’ятайте, що їх безпека залежить від Вас», – наголосила рятувальниця.



«У Турійському районі визначили 6 місць масового відпочинку людей на воді. Загалом на Волині є 40 місць для безпечного відпочинку на водоймах» — розповіла Ірина Варварук.





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