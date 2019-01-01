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Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО

Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО
Інспектори муніципальної варти зобов'язали голову ОСББ відновити благоустрій на прибудинковій території за вулицею Шопена, 10.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

Голова правління ОСББ за даною адресою спочатку відмовилась відновлювати благоустрій після заміни каналізаційної труби, за що отримала протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та припис на відновлення благоустрою.

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Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО

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Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
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