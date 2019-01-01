Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО





Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.



Голова правління ОСББ за даною адресою спочатку відмовилась відновлювати благоустрій після заміни каналізаційної труби, за що отримала протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та припис на відновлення благоустрою.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори муніципальної варти зобов'язали голову ОСББ відновити благоустрій на прибудинковій території за вулицею Шопена, 10.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.Голова правління ОСББ за даною адресою спочатку відмовилась відновлювати благоустрій після заміни каналізаційної труби, за що отримала протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП та припис на відновлення благоустрою.

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