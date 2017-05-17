На Волині багатодітним сім'ям виплачують допомогу: скільки дають на кожну дитину
Сьогодні, 15:28
З 1 квітня 2019 року уряд запровадив допомогу багатодітним сім’ям: 1700 гривень на третю та кожну наступну дитину в родині. Виплати здійснюватимуться до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.
Варто зауважити, що доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цього року, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну з них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини.
Так, за новим видом соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, до органів соціального захисту населення Волинської області звернулися 11 тисяч багатодітних батьків.
Додаткову матеріальну підтримку (станом на 1 червня поточного року) вже отримали більше п`яти тисяч багатодітних сімей. Для забезпечення виплати зазначеної допомоги з державного бюджету в область надійшло 19,3 мільйона гривень.
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Варто зауважити, що доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цього року, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну з них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини.
Так, за новим видом соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, до органів соціального захисту населення Волинської області звернулися 11 тисяч багатодітних батьків.
Додаткову матеріальну підтримку (станом на 1 червня поточного року) вже отримали більше п`яти тисяч багатодітних сімей. Для забезпечення виплати зазначеної допомоги з державного бюджету в область надійшло 19,3 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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