На Волині багатодітним сім'ям виплачують допомогу: скільки дають на кожну дитину

З 1 квітня 2019 року уряд запровадив допомогу багатодітним сім’ям: 1700 гривень на третю та кожну наступну дитину в родині. Виплати здійснюватимуться до тих пір, поки дитині не виповниться 6 років.Варто зауважити, що доплата стосується не лише тих, хто народив чи народить дитину цього року, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.Кожна сім’я, яка має посвідчення багатодітної, має змогу оформити додаткову допомогу на дитину. Якщо в родині четверо дітей, двом з яких ще немає 6 років, держава виплатить на кожну з них по 1700 грн. Це додатково до щомісячних 860 грн допомоги при народженні дитини.Так, за новим видом соціальних виплат – допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, до органів соціального захисту населення Волинської області звернулися 11 тисяч багатодітних батьків.Додаткову матеріальну підтримку (станом на 1 червня поточного року) вже отримали більше п`яти тисяч багатодітних сімей. Для забезпечення виплати зазначеної допомоги з державного бюджету в область надійшло 19,3 мільйона гривень.