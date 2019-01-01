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У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО

У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО
У Луцьку муніципали зобов'язали чоловіка прибрати власну квартиру, яка потопає у смітті.

Про це повідомили на сторінці муніципальної варти у Facebook.

«Знову звернення щодо антисанітарії, неприємного запаху та захаращення квартири сміттям, цього разу по пр. Соборності, 16 надійшло до департаменту муніципальної варти Луцької міської ради», – йдеться у дописі.

Інспектор департаменту склав протокол про адміністративне правопорушення за статтею 150 КУпАП (Порушення правил користування жилими будинками иа жилими приміщеннями).

«На порушника чекає розгляд протоколу адміністративною комісію при Виконавчому комітеті Луцької міської ради, де буде обрано міру покарання. Видано припис на прибирання», – пишуть муніципали.

У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО
У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО
У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО

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Теги: сміття, Луцьк, муніципали
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