У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО

У Луцьку муніципали викрили декількох водіїв, які порушують правила паркування.Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.«Шкода що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові знищити їх, лиш би припаркувати свій транспортний засіб за 5 метрів від входу в багатоквартирний будинок», – пишуть муніципали.Протягом тижня інспектори склали 11 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення статті 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.На порушників чекає покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.