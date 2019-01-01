вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО

У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО
У Луцьку муніципали викрили декількох водіїв, які порушують правила паркування.

Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.

«Шкода що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові знищити їх, лиш би припаркувати свій транспортний засіб за 5 метрів від входу в багатоквартирний будинок», – пишуть муніципали.

Протягом тижня інспектори склали 11 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення статті 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.

На порушників чекає покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.

У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО
У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО
У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, Луцьк, благоустрій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:44
Розповіли про заробітчан з Рівненщини, які загинули у аварії в Польщі
Сьогодні, 09:43
У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО
Сьогодні, 09:23
20 червня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони
Сьогодні, 09:21
У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття Луцькі муніципали зобов'язали скандального забудовника прибрати за собою сміття
19 червень, 16:03
Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО Луцькі муніципали зобов'язали голову ОСББ відновити зруйнований асфальт. ФОТО
19 червень, 14:16
У Луцьку нетверезий чоловік чіплявся до муніципалів. ФОТО У Луцьку нетверезий чоловік чіплявся до муніципалів. ФОТО
19 червень, 08:32
У Луцьку на гарячому викрили чоловіка, який розклеював листівки на стовпах. ВІДЕО У Луцьку на гарячому викрили чоловіка, який розклеював листівки на стовпах. ВІДЕО
19 червень, 08:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Під час прибирання Стиру «назбирали» 40 мішків сміття. ФОТО
Сьогодні, 09:44
 0
Розповіли про заробітчан з Рівненщини, які загинули у аварії в Польщі
Сьогодні, 09:43
 0
У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО
Сьогодні, 09:23
 0
20 червня – яке сьогодні свято: прикмети і заборони
Сьогодні, 09:21
 0
У Луцьку чоловік закидав сміттям власну квартиру. ФОТО
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8
﻿