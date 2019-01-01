У Луцьку автохами паркують свої автівки на траві. ФОТО
Сьогодні, 09:23
У Луцьку муніципали викрили декількох водіїв, які порушують правила паркування.
Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Шкода що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові знищити їх, лиш би припаркувати свій транспортний засіб за 5 метрів від входу в багатоквартирний будинок», – пишуть муніципали.
Протягом тижня інспектори склали 11 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення статті 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
На порушників чекає покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.
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Про це повідомили на сторінці муніципалів у Facebook.
«Шкода що більшість водіїв так і не розуміють призначення зелених насаджень та готові знищити їх, лиш би припаркувати свій транспортний засіб за 5 метрів від входу в багатоквартирний будинок», – пишуть муніципали.
Протягом тижня інспектори склали 11 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення статті 152 КУпАП, п.п.2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
На порушників чекає покарання у вигляді штрафу від 340 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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