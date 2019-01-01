У Луцьку під час ремонту дороги виявили унікальну «трилінку»





Про це у спільноті "Збережемо древній Лучеськ" написав Dan Yalovenko.



Нагадаємо, у Луцьку



Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – "Луцькавтодор-сервіс".



"Ідеально укладена трилінка на Парковій знову побачила світ (але не надовго, скоро знову закатають в асфальт)", - зауважив лучанин.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час ремонту вулиці Паркової виявили унікальне покриття - шашку Трилінського.Про це у спільноті "Збережемо древній Лучеськ" написав Dan Yalovenko.Нагадаємо, у Луцьку наприкінці травня розпочали ремонт Паркової . Робітники "зняли" асфальт, кронували дерева, облаштовують тротуари тощо.Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – "Луцькавтодор-сервіс"."Ідеально укладена трилінка на Парковій знову побачила світ (але не надовго, скоро знову закатають в асфальт)", - зауважив лучанин.

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