У Луцьку під час ремонту дороги виявили унікальну «трилінку»
Сьогодні, 09:50
У Луцьку під час ремонту вулиці Паркової виявили унікальне покриття - шашку Трилінського.
Про це у спільноті "Збережемо древній Лучеськ" написав Dan Yalovenko.
Нагадаємо, у Луцьку наприкінці травня розпочали ремонт Паркової. Робітники "зняли" асфальт, кронували дерева, облаштовують тротуари тощо.
Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – "Луцькавтодор-сервіс".
"Ідеально укладена трилінка на Парковій знову побачила світ (але не надовго, скоро знову закатають в асфальт)", - зауважив лучанин.
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Про це у спільноті "Збережемо древній Лучеськ" написав Dan Yalovenko.
Нагадаємо, у Луцьку наприкінці травня розпочали ремонт Паркової. Робітники "зняли" асфальт, кронували дерева, облаштовують тротуари тощо.
Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – "Луцькавтодор-сервіс".
"Ідеально укладена трилінка на Парковій знову побачила світ (але не надовго, скоро знову закатають в асфальт)", - зауважив лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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