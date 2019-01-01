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У Луцьку під час ремонту дороги виявили унікальну «трилінку»

У Луцьку під час ремонту дороги виявили унікальну «трилінку»
У Луцьку під час ремонту вулиці Паркової виявили унікальне покриття - шашку Трилінського.

Про це у спільноті "Збережемо древній Лучеськ" написав Dan Yalovenko.

Нагадаємо, у Луцьку наприкінці травня розпочали ремонт Паркової. Робітники "зняли" асфальт, кронували дерева, облаштовують тротуари тощо.

Загальна вартість робіт – 4,4 мільйона гривень. Переможець тендеру – "Луцькавтодор-сервіс".

"Ідеально укладена трилінка на Парковій знову побачила світ (але не надовго, скоро знову закатають в асфальт)", - зауважив лучанин.
У Луцьку під час ремонту дороги виявили унікальну «трилінку»



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Теги: Луцьк, паркова, трилінка
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