Луцька ветлікарка розповіла, чому не можна закривати собаку в автомобілі
Сьогодні, 10:18
Ветлікарка з Луцька Яна Коханюк розповіла, що може статись, якщо закрити пса в автомобілі під час спеки.
Про це пише 12 канал.
За її словами, домашніх улюбленців взагалі не можна залишати в закритому приміщенні без вентиляції. Закривати тварину в машині – ще більш небезпечно, оскільки в салон разом з повітрям потрапляють вихлопні гази й випари різних речовин, наприклад, засобу для миття скла.
Залишеній в машині тварині загрожує смерть. Через задуху погіршується терморегуляція організму, він не може збалансувати температуру. Настає тепловий удар, страждають внутрішні органи.
Яна запевняє: тварина може померти вже за 15 хвилин перебування в закритому автомобілі.
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Про це пише 12 канал.
За її словами, домашніх улюбленців взагалі не можна залишати в закритому приміщенні без вентиляції. Закривати тварину в машині – ще більш небезпечно, оскільки в салон разом з повітрям потрапляють вихлопні гази й випари різних речовин, наприклад, засобу для миття скла.
Залишеній в машині тварині загрожує смерть. Через задуху погіршується терморегуляція організму, він не може збалансувати температуру. Настає тепловий удар, страждають внутрішні органи.
Яна запевняє: тварина може померти вже за 15 хвилин перебування в закритому автомобілі.
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