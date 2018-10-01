Луцька ветлікарка розповіла, чому не можна закривати собаку в автомобілі

Яна Коханюк розповіла, що може статись, якщо закрити пса в автомобілі під час спеки.



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За її словами, домашніх улюбленців взагалі не можна залишати в закритому приміщенні без вентиляції. Закривати тварину в машині – ще більш небезпечно, оскільки в салон разом з повітрям потрапляють вихлопні гази й випари різних речовин, наприклад, засобу для миття скла.



Залишеній в машині тварині загрожує смерть. Через задуху погіршується терморегуляція організму, він не може збалансувати температуру. Настає тепловий удар, страждають внутрішні органи.



Яна запевняє: тварина може померти вже за 15 хвилин перебування в закритому автомобілі.

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