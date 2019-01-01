Серед пацієнтів, яких утримували у псевдореабілітаційних центрах у Луцьку, – іноземці
Сьогодні, 11:46
У псевдореабілітаційних центрах, в яких провели обшіки у Луцьку та під Луцьком, виявили майже півсотні осіб, яких там незаконно утримували під виглядом лікування алко- та наркозалежності.
Про це йшлося у четвер, 20 червня, під час брифінгу в ГУНП у Волинській області.
Заступник начальника слідчого управління поліції Волині Андрій Литвин розповів, що перевірки здійснили правоохоронці разом з прикордонниками на підставі звернення громадян, які раніше перебували у реабілітаційному центрі.
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Факти, про які нам повідомляли пацієнти закладів, підтвердилися, переконують у поліції.
З’ясували, що майже 50 осіб у псевдореабілітаційних центрах утримували незаконно. До того ж, не було жодного дозволу на проведення лікарської діяльності.
Заступник начальника слідчого управління відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи ГУНП у Волинській області Олександр Лук’янчук розповів, що серед виявлених пацієнтів псевдореабілітаційних центрів був щонайменше один іноземець. Окрім волинян, там були жителів ще 4 українських областей. «Лікування», зазначають, було дорогим, утім суми не озвучують. Усіх пацієнтів центрів відпустили додому з родичами.
Відомо, що у результаті слідчих дій 4 особи затримали. Зараз вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, 19 червня у відділенні реабілітаційного центру «Ренесанс», що на вулиці Володимирській у Луцьку, правоохоронці провели обшуки. Утім, як виявилося, цього ж дня обшукали і відділення центру у селі Гаразджа.
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Про це йшлося у четвер, 20 червня, під час брифінгу в ГУНП у Волинській області.
Заступник начальника слідчого управління поліції Волині Андрій Литвин розповів, що перевірки здійснили правоохоронці разом з прикордонниками на підставі звернення громадян, які раніше перебували у реабілітаційному центрі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Реабілітаційні центри у Луцьку обшукали через заяви колишніх пацієнтів про нелюдське ставлення
Факти, про які нам повідомляли пацієнти закладів, підтвердилися, переконують у поліції.
З’ясували, що майже 50 осіб у псевдореабілітаційних центрах утримували незаконно. До того ж, не було жодного дозволу на проведення лікарської діяльності.
Заступник начальника слідчого управління відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи ГУНП у Волинській області Олександр Лук’янчук розповів, що серед виявлених пацієнтів псевдореабілітаційних центрів був щонайменше один іноземець. Окрім волинян, там були жителів ще 4 українських областей. «Лікування», зазначають, було дорогим, утім суми не озвучують. Усіх пацієнтів центрів відпустили додому з родичами.
Відомо, що у результаті слідчих дій 4 особи затримали. Зараз вирішують питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, 19 червня у відділенні реабілітаційного центру «Ренесанс», що на вулиці Володимирській у Луцьку, правоохоронці провели обшуки. Утім, як виявилося, цього ж дня обшукали і відділення центру у селі Гаразджа.
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