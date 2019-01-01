Односельчани хочуть вчинити самосуд над підозрюваним у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко. ВІДЕО

Даринки Лук’яненко, місцеве відділення поліції взяли під посилену охорону.



Місцеві жителі налаштовані вчинити самосуд над 22-річним підозрюваним односельцем, повідомляє



Про затриманого відомо, що той добре знав Дарину – їхні батьки разом працювали на місцевому базарі. Коли дитина зникла, він намагався навіть разом із волонтерами її шукати, хоча знав, що дівчинку сам задушив і викинув до вигрібної ями власного помешкання.



Про підозрілу поведінку чоловіка волонтери розповіли поліції. Тим більше, першого дня пошуку собаки привели до будинку підозрюваного, однак поліція не знайшла дитини. Лише з третього візиту чоловік таки зізнався у вбивстві. Нині тіло дитини направили на судмедекспертизу, аби встановити факт зґвалтування. Про підозрюваного селяни розповідають – за ним помічали неадекватні дії щодо дітей, однак до поліції ніхто не заявляв.



Нагадаємо, 19 червня, на Одещині знайшли труп 11-річної Дарини Лук`яненко у вигрібній ямі одного із приватних будинків. Поліцейські затримали місцевого жителя 22-річного Миколу Тарасова із селища Іванівка Одеської області.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іванівці Одеської області, де було знайдене тіло 11-річної, місцеве відділення поліції взяли під посилену охорону.Місцеві жителі налаштовані вчинити самосуд над 22-річним підозрюваним односельцем, повідомляє “ТСН” Про затриманого відомо, що той добре знав Дарину – їхні батьки разом працювали на місцевому базарі. Коли дитина зникла, він намагався навіть разом із волонтерами її шукати, хоча знав, що дівчинку сам задушив і викинув до вигрібної ями власного помешкання.Про підозрілу поведінку чоловіка волонтери розповіли поліції. Тим більше, першого дня пошуку собаки привели до будинку підозрюваного, однак поліція не знайшла дитини. Лише з третього візиту чоловік таки зізнався у вбивстві. Нині тіло дитини направили на судмедекспертизу, аби встановити факт зґвалтування. Про підозрюваного селяни розповідають – за ним помічали неадекватні дії щодо дітей, однак до поліції ніхто не заявляв.Нагадаємо, 19 червня, на Одещині11-річноїу вигрібній ямі одного із приватних будинків. Поліцейські22-річногоіз селища Іванівка Одеської області.

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