«Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку
Сьогодні, 20:27
Любителі швидкості та адреналіну можуть спробувати свої сили у змаганнях із дрег-рейсингу, що відбудуться 21 червня, на Луцькому військовому аеродромі.
Про це розповів президент Вінницької федерації дрег-рейсингу і дрифту Андрій Гальчинський під час прес-конференції щодо проведення у Луцьку Чемпіонату України з мото-дрег-рейсингу та Професійної Української дрег-рейсинг серії PRO UDRS, BELSHINA DRAGRACING PRO COMPETITIONS OF UKRAINE.
Оскільки змагання триватимуть впродовж двох днів, 21 та 22 червня, то, у перший організатори вирішили дати можливість усім охочим «полоскотати» свої нерви, здійснивши швидкісний заїзд на трасі для професіоналів.
«Взяти участь може кожен. Ми надаємо шоломи, одягаємо і проводимо інструктаж із правил безпеки, головне – бажання», – каже Андрій Гальчинський і додає: «Краще нехай відчують цю швидкість на трасі, ніж ганяють на дорогах, будемо залучати їх в спорт».
За участь у змаганнях просять символічну плату – 200 гривень. Ці гроші потрібні будуть для того, аби придбати кубки і нагороди для призерів та учасників, адже церемонія нагородження буде такою ж, як і у профі.
Аматорів-гонщиків чекатимуть завтра о 9 ранку на Луцькому військовому аеродромі, де учасників реєструватимуть та проведуть інструктаж. Зазначають, що особливих вимог до транспорту немає.
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Про це розповів президент Вінницької федерації дрег-рейсингу і дрифту Андрій Гальчинський під час прес-конференції щодо проведення у Луцьку Чемпіонату України з мото-дрег-рейсингу та Професійної Української дрег-рейсинг серії PRO UDRS, BELSHINA DRAGRACING PRO COMPETITIONS OF UKRAINE.
Оскільки змагання триватимуть впродовж двох днів, 21 та 22 червня, то, у перший організатори вирішили дати можливість усім охочим «полоскотати» свої нерви, здійснивши швидкісний заїзд на трасі для професіоналів.
«Взяти участь може кожен. Ми надаємо шоломи, одягаємо і проводимо інструктаж із правил безпеки, головне – бажання», – каже Андрій Гальчинський і додає: «Краще нехай відчують цю швидкість на трасі, ніж ганяють на дорогах, будемо залучати їх в спорт».
За участь у змаганнях просять символічну плату – 200 гривень. Ці гроші потрібні будуть для того, аби придбати кубки і нагороди для призерів та учасників, адже церемонія нагородження буде такою ж, як і у профі.
Аматорів-гонщиків чекатимуть завтра о 9 ранку на Луцькому військовому аеродромі, де учасників реєструватимуть та проведуть інструктаж. Зазначають, що особливих вимог до транспорту немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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