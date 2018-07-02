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«Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку

«Вуличним» гонщикам пропонують спробувати свої сили на професійній трасі у Луцьку
Любителі швидкості та адреналіну можуть спробувати свої сили у змаганнях із дрег-рейсингу, що відбудуться 21 червня, на Луцькому військовому аеродромі.

Про це розповів президент Вінницької федерації дрег-рейсингу і дрифту Андрій Гальчинський під час прес-конференції щодо проведення у Луцьку Чемпіонату України з мото-дрег-рейсингу та Професійної Української дрег-рейсинг серії PRO UDRS, BELSHINA DRAGRACING PRO COMPETITIONS OF UKRAINE.

Оскільки змагання триватимуть впродовж двох днів, 21 та 22 червня, то, у перший організатори вирішили дати можливість усім охочим «полоскотати» свої нерви, здійснивши швидкісний заїзд на трасі для професіоналів.

«Взяти участь може кожен. Ми надаємо шоломи, одягаємо і проводимо інструктаж із правил безпеки, головне – бажання», – каже Андрій Гальчинський і додає: «Краще нехай відчують цю швидкість на трасі, ніж ганяють на дорогах, будемо залучати їх в спорт».

За участь у змаганнях просять символічну плату – 200 гривень. Ці гроші потрібні будуть для того, аби придбати кубки і нагороди для призерів та учасників, адже церемонія нагородження буде такою ж, як і у профі.

Аматорів-гонщиків чекатимуть завтра о 9 ранку на Луцькому військовому аеродромі, де учасників реєструватимуть та проведуть інструктаж. Зазначають, що особливих вимог до транспорту немає.

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Теги: дрег-рейсинг, змагання, Луцьк, анонс, перегони, автомобілі, швидкість
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